„Es ist ein fulminanter Zuspruch an unsere Gesinnungsgemeinschaft“, jubelt Hollabrunns ÖVP-Bezirkschef Richard Hogl über das Ergebnis in seinem Heimatbezirk. Die Volkspartei steigerte ihr Ergebnis gegenüber der letzten EU-Wahl um fast sieben Prozent und überschritt damit die 50-Prozent-Marke. Bemerkenswert: In den einzigen beiden Nicht-ÖVP-Gemeinden des Bezirks steigerten sich die Schwarzen um 14 (Mailberg) und 12 (Seefeld-Kadolz) Prozent und lagen somit auch dort klar voran.

26.05.2019 – EU-Wahl Alle Ergebnisse - So hat NÖ gewählt

„Ich hatte natürlich mehr erhofft, danke aber allen, die mitgemacht haben und kann der ÖVP nur zum tollen Erfolg gratulieren“, sagte SPÖ-Bezirksparteichef Richard Pregler in einer ersten Stellungnahme. Die Roten verloren gegenüber der letzten EU-Wahl zweieinhalb Prozent, blieben mit 18,5 Prozent aber noch knapp vor den Freiheitlichen. Als Stimmungsbarometer für die kommenden Wahlen empfindet Pregler das Ergebnis jedoch nicht.

FPÖ erstmals zweitstärkste Kraft in Bezirkshauptstadt

Bei der FPÖ freute sich Bezirkschef Christian Lausch über ein Plus von mehr als einem Prozent. „Hervorzuheben ist das Ergebnis der Stadt Hollabrunn: Hier sind wir zum ersten Mal die zweitstärkste Kraft – verdienterweise.“ Lausch ist überzeugt, dass die Freiheitlichen aus der „Ibiza-Krise“ gestärkt hervorgehen werden.

Die Grünen hielten im Bezirk Hollabrunn ihr Niveau, kamen auf 7,5 Prozent. „In der Stadt Hollabrunn haben wir unser Rekordergebnis eingefahren“, ist Landtagsabgeordneter Georg Ecker stolz. Für ihn ist klar: „Die Leute wollen Politik, die nicht käuflich ist, die nicht unser Wasser und die Medien ins Ausland verkauft.“

Ähnlich wie den Grünen erging es den NEOS mit 5,8 Prozent. KPÖ und EUROPA blieben unter der Ein-Prozent-Marke.