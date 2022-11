Fußball-WM in Katar: „Bringt nichts, wenn ich nicht aufdrehe“

Hört man sich im Bezirk um, so wurde die Mehrheit der Menschen (noch) nicht vom WM-Fieber gepackt. Doch Fußballfans schauen sich das sportliche Event trotz selbst getätigter Kritik an.

Erstmals findet die Fußball-WM nicht im Sommer, sondern im Spätherbst statt. Als Austragungsland wurde der Wüstenstaat Katar gewählt. Wie wirkt sich das auf die Begeisterung und auf die Wirtschaft aus? Eine verkleinerte Form des Public Viewing bietet Erwin Graf in seinem Gasthaus in Hollabrunn an. Der Wirt erinnert sich an Großereignisse im Sommer: „Im Freien auf der Terrasse hatten wir einen Fernseher aufgestellt. Das war mit Österreich-Beteiligung gut besucht.“

Nun hat der Hollabrunner, der im Übrigen auch privat gerne Fußball schaut, ein Platzproblem im Lokal. „Ich hoffe, dass ich in der Gaststube, wenn keine Weihnachtsfeier oder Ähnliches stattfindet, den Fernseher aufdrehen kann.“ Bei „interessanten Matches“ soll das TV-Gerät auf jeden Fall laufen, so Graf.

Oftmals steigt vor großen Sportevents der Umsatz bei TV-Geräten. Manche Elektrohändler locken mit Rabatten und Sonderangeboten. Bei Elektro Piglmaier in Hollabrunn hat man in den letzten Jahren jedoch keine Unterschiede bezüglich der Nachfrage gemerkt, wie Gertraud Piglmaier erzählt: „Egal bei welcher WM, es gab keine Änderungen beim Kaufverhalten unserer Kunden.“ Sonderangebote gebe es, jedoch werden diese nicht extra beworben.

Pickerl-Flaute und der Energie-Widerspruch

Von WM-Fieber ist auch bei Stefan Rosenauer keine Spur. Er verkauft die Panini-Sammelalben und -Sticker in seiner Trafik in Hollabrunn. Doch: „Der Verkauf läuft sehr schlecht.“

Das habe wohl auch mit dem Gastgeberland zu tun: „Ich glaube nicht, dass es bei der Öffentlichkeit auf große Begeisterung stößt, dass zum Beispiel Arbeitssklaven die Stadien aufgebaut haben“, sagt Rosenauer. Die Kosten für die Kühlung der Stadien und generell die Infrastrukturausgaben seien alles andere als nachhaltig. Wird er die WM im Wüstenstaat also verfolgen? „Unter diesen Voraussetzungen auf keinen Fall“, sagt der Trafikant.

Autohaus-Chef Markus Hager, lange selbst als Kicker aktiv, freut sich grundsätzlich auf die WM: „Natürlich werde ich alle Matches verfolgen.“

Doch das Austragungsland, das sich unter anderem mit schweren Bestechungsvorwürfen konfrontiert sieht, sieht er kritisch. Umwelttechnisch sei die WM „eine Katastrophe“: „Einerseits regt man sich auf, wenn wir beim Kochen nicht den Deckel auf den Topf geben, und auf der anderen Seite wird mit Klimaanlangen in den Stadien Energie verpulvert, als ob nichts wäre“, kommentiert Hager. Aber: „Es bringt mir nichts, wenn ich den Fernseher deswegen nicht aufdrehe. Da tue ich mir selbst nichts Gutes, weil mich Fußball interessiert.“

Sportlich werde im Übrigen auch entscheidend sein, wie fit die Kicker, die mit ihren Teams in Katar um den Titel kämpfen, von den laufenden Meisterschaften zur WM anreisen.

