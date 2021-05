„Wir sind gerade mitten beim Putzen, das nimmt uns keiner weg“, meldet sich Martina Hausgnost lachend am Telefon. „Wir freuen uns, dass wir wieder aufsperren können, wenn auch mit Abstand“, sagt die Guntersdorfer Wirtin. Sie ist froh, dass das bekannte Gasthaus an der Kreuzung über einen großen Garten verfügt, und es so Ausweichmöglichkeiten gibt. Arm seien die Kollegen ohne Garten.

Johannes Winkelhofer hofft, dass er das Kochen noch nicht verlernt hat. NÖN, NÖN

Pro Tisch dürfen nur vier Erwachsene und deren Kinder sitzen. „Feiern dürfen nicht auf mehrere Tische aufgeteilt werden“, weiß Martina Hausgnost. Das sei verständlich. Immerhin müssen zwischen den Stühlen zwei Meter Abstand eingehalten werden. Aufstehen und zum anderen Tisch gehen – das soll eben nicht sein. Und auch die Unterhaltungen quer über die Tische wären zu laut. „Ich denke, wenn wir uns jetzt alle brav an die Verordnung halten, wird es im Sommer weitere Lockerungen geben und dann können wir richtig starten.“

Dennoch gebe es Leute, die hoffen, dass die Hausgnosts ein Auge zudrücken und für mehr Personen einen Tisch reservieren. „Das geht aber nicht“, lässt sich die Wirtin nicht erweichen.

Wer das Lokal betritt, wird gefragt, ob er getestet, geimpft oder genesen ist. Hausgnost glaubt nicht, dass das viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Die Registrierung der Gäste werde länger dauern. Sie weiß, dass es auch Gäste gibt, die sich weder testen noch impfen lassen wollen. Das Essen wollen sie aber weiterhin abholen, um nicht selbst kochen zu müssen.

„Ich hoffe, wir können’s noch“, scherzt Johannes Winkelhofer, Haubenkoch in Eggendorf am Walde, über die Kochkünste seiner Familie. Das Lokal hatte nämlich das letzte halbe Jahr geschlossen, auch Essen zum Mitnehmen gab’s nicht. „In der Landwirtschaft war so viel zu tun, darum haben wir das nicht gemacht“, erklärt er. Jetzt wird – wie bei den Hausgnosts – das Wirtshaus geputzt, die Speisekarte ist geschrieben, in der Küche wurden Decke und Beleuchtung erneuert, im Gastgarten gibt’s neue Tische. „Jetzt freuen wir uns, unsere Gäste wiederzusehen“, erzählt der Haubenkoch im NÖN-Gespräch. Die Reservierungen laufen sehr gut, vor allem die Stammgäste hätten sich sofort einen Tisch gesichert.

Panagiotis Salamanopoulos, Geschäftsführer beim Hollabrunner Griechen, war vergangene Woche damit beschäftigt, die Terrasse auszumalen und zu renovieren. „Ab der Gastro-Öffnung werden neun bis zehn Tische darauf Platz haben“, informiert er. Reservieren kann man entweder über einen Online-Kalender oder per Anruf. Im Eingangsbereich sollen die Gäste warten, bis ihr Nachweis – geimpft, genesen oder getestet – kontrolliert wird.

Ob vor Ort getestet werden kann, wisse der Geschäftsführer noch nicht. Während des Lockdowns war beim Griechen kein Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Das neue italienische Lokal „Bella Italia“ wird in der Hollabrunner Fußgängerzone fünf Tische aufstellen. „Die Genehmigung dafür haben wir schon“, freut sich Koch Francesco de Giorgi. Reservieren kann man dort sowohl über Anruf als auch über E-Mail, Facebook oder Instagram. Fünf bis zehn Minuten dürfen Gäste das Lokal ohne Nachweis betreten, um das Essen abzuholen, andernfalls wird kontrolliert.

Das Restaurant, das erst am 1. Mai eröffnet hat, wird kein zusätzliches Personal für die Gastro-Öffnung anstellen.