Die Stadtgemeinde Retz verbessert ihr Angebot und schafft wegen des enormen Andrangs eine größere Teststraße. Darum wird übersiedelt: Bisher wurden die Tests in der BH Außenstelle in der Althofgasse durchgeführt, ab 12. Februar wird im Turnsaal des Schulcampus getestet. Zufahrt und Parkplatz befinden sich in der Pfarrgasse oder in der Poisgasse.

Neu sind auch die Teststraßen in Göllersdorf, Ravelsbach und Zellerndorf: Ab Freitag wird auch in Göllersdorf getestet, und zwar jeden Montag und Freitag im Kultursaal des Rathauses. In Zellerndorf geht die Teststraße am Bildungscampus ab 17. Februar in Betrieb. Getestet wird jeden Mittwoch und Sonntag. Das Schmidatal bekommt ab 23. Februar eine weitere Teststation: In Ravelsbach werden jeden Dienstag Antigen-Schnelltests durchgeführt.

Die Gemeinden ersuchen um Voranmeldung unter www.testung.at/anmeldung, damit die Testungen schneller abgewickelt werden können.

Fünf Apotheken testen kostenlos

Kostenlose Antigen-Schnelltests auf das Corona-Virus werden seit 8. Februar auch in Apotheken durchgeführt. Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt, das schrittweise erweitert wird. Im Bezirk Hollabrunn sind es aktuell fünf Apotheken.

"Corona-Tests sind ein wichtiger Pfeiler zur Bekämpfung der Pandemie, weshalb diese möglichst flächendeckend und niederschwellig angeboten werden müssen", sagt Peter Gonda, Präsident der Apothekerkammer Niederösterreich.

Die Liste der Apotheken, welche kostenlose Antigen-Test anbieten, wird laufend erweitert und ist unter www.apothekerkammer.at abrufbar und wird täglich aktualisiert. Unbedingt erforderlich ist eine telefonische Terminvereinbarung mit den jeweiligen Apotheken sowie die Mitnahme der E-Card.

Diese Apotheken im Bezirk bieten kostenlose Covid-19-Antigentests an:

Haugsdorf: Hibiskus Apotheke

Hibiskus Apotheke Hollabrunn: Stadt-Apotheke und St. Ulrich Apotheke

Stadt-Apotheke und St. Ulrich Apotheke Retz: Apotheke "Zum weißen Engel"

Apotheke "Zum weißen Engel" Ziersdorf: Apotheke "Zum heiligen Leopold"

Teststraßen im Bezirk: