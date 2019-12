In Göllersdorf haben sich die Grünen entschieden, die Kräfte mit der Bürgerliste zu bündeln. Das dreiköpfige grüne Gemeinderats-Team rund um Michael Deninger tritt also für die „Bürgerliste Göllersdorf“ an. Dieses Vorgehen können nur wenige nachvollziehen. Immerhin erfahren die Grünen durch das aktuell dominierende Klima-Thema und durch das Comeback in der Bundespolitik einen spürbaren Aufwind.

Deswegen überrascht es auch, dass die Grünen nur in drei Gemeinden im Bezirk – Hollabrunn, Maissau und Retz – Kandidaten stellen. „Was nützt es uns, wenn wir mit einer Person zur Wahl antreten und dann vielleicht die Sitze im Gemeinderat nicht besetzen können?“, sieht Georg Ecker, Landtagsabgeordneter der Grünen, das Potenzial seiner Partei ebenfalls. Es sei aber schwierig, ausreichend Personen für die Listen zu finden. „Allein bist du auf lange Sicht verloren.“

Darum kandidieren die Grünen lieber in weniger Gemeinden, dafür aber mit starken Teams.