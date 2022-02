Gunther Leeb: „Olympische Spiele sind einfach ein Muss“

Einer, der die Olympischen Winterspiele in Peking ganz besonders intensiv verfolgen wird, ist der Hollabrunner Sportmediziner Gunther Leeb. Nicht nur wegen der sportlichen Leistungen, sondern auch in seiner Funktion als Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention, ist er sehr interessiert.

„Olympische Spiele sind für einen sportinteressierten Österreicher einfach ein Muss. Gerade die Alpinbewerbe und die gewonnenen oder auch verpassten Medaillen sind tagelang Gesprächsthema“, meint Leeb.

Schaut er eine Sportart ganz besonders gerne? „Eine Herausforderung, auch aus sportmedizinischer Sicht, sind für mich die Kombinationsbewerbe, da das Training dafür besonders komplex ist und eine extrem hohe Anforderung an Technik, Kraft und Ausdauer gestellt wird.“

Tipp vom Sport-Doc: Geht langlaufen!

Ist Leeb selbst auch aktiv? „Ich gehe seit vielen Jahren regelmäßig mit der Familie und Freunden Skifahren. Eine andere, wunderschöne Sportart, die ich jedem empfehlen kann und selbst regelmäßig mache, ist das Langlaufen. Damit kann man nahezu die gesamte Muskulatur aktivieren.“ Er hat noch einen Geheimtipp parat: „Auch in Hollabrunn ist langlaufen, wenn es ausreichend geschneit hat, gut möglich, und wir waren heuer zweimal.“

Leeb ist in Kontakt mit Olympiateilnehmern

Bleibt noch die Frage nach dem Thema Corona, ob es sinnvoll ist, in Zeiten wie diesen so ein Großereignis abzuhalten? „Natürlich ist es eine große Herausforderung, aber ich denke, dass wir versuchen müssen, möglichst in unser normales Leben zurückzukehren, und dazu gehören auch Sportveranstaltungen. Da ich selbst regelmäßig Kontakt mit Olympiateilnehmern habe, weiß ich, wie lange und intensiv sich Sportler darauf vorbereiten.“

