„Chef, muss ich wirklich daheim bleiben?“ Ein Satz, den Wolfgang Dafert als Leiter der Straßenbauabteilung 1 in Hollabrunn zuletzt öfter gehört hat.

Doch auch in den sieben Straßenmeistereien seines Gebiets sowie in der Brückenmeisterei Korneuburg wurde in den letzten Wochen auf Mindestbetrieb gearbeitet. Am Montag wurde „leicht hochgefahren“.

Mittlerweile je 15 Mitarbeiter im Einsatz

Waren es zuvor bis zu zehn Arbeiter, die während der Coronakrise täglich ihren Dienst versehen durften, sind es seit Montag bis zu 15 je Meisterei (Eggenburg, Geras, Hollabrunn, Korneuburg, Ravelsbach, Retz, Sierndorf).

Dafert hofft, dass in zwei bis drei Wochen eine gewisse Normalität einkehrt. In der Bauabteilung selbst wird vorwiegend im Homeoffice gearbeitet. Zu tun gibt es genug, wie der Chef berichtet.

Das betrifft vor allem die Bauvorbereitung. Denn ohne entsprechende Vorgespräche und Bürgerinfo kann nicht losgelegt werden, wenn die „Corona-Ampel“ wieder auf Grün schaltet.

Spange Guntersdorf wird weitergebaut

Und es werden Ersatzbaulose vorbereitet, falls das eine oder andere Vorhaben doch nicht gleich starten kann, weil Firmen zum Beispiel noch Arbeitskräfte fehlen oder Gemeinden aufgrund der finanziellen Lage ein Projekt verschieben.

Bereits wieder aufgenommen wurden die Arbeiten auf der „Spange Guntersdorf“ (B 30). Körperliche Arbeit mit Maske oder Mund-Nasen-Schutz bei warmem Wetter: Da sind die Arbeiter wahrlich nicht zu beneiden. „Doch dort, wo die Leute die Köpfe zusammenstecken müssen, kann ich es ihnen nicht ersparen“, nickt Dafert. Die meisten sind trotzdem froh, wenn sie vom Chef nicht in Zwangspause geschickt werden. „Die Arbeit ist eben ein Lebensbestandteil.“

In der Belegschaft gab es bislang übrigens ein paar Corona-Verdachtsfälle und Quarantänen sowie einen bestätigten Fall, der glimpflich verlief. Die Maßnahmen seien von der Regierung gut aufgebaut worden, meint Dafert: „Die Bevölkerung hat’s kapiert und mitgezogen.“

Weitere Vorhaben im Bezirk (Auswahl):

Ortsdurchfahrt Seefeld-Kadolz (L3, Ausphalterneuerung),

Kreisverkehr Sitzendorf (L42/L49), B30 zwischen Hofern und Niederfladnitz (Verstärkung der Asphaltschichten), L10

zwischen Viendorf und Porrau (neuer Straßenaufbau).