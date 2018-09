„Hans Setzer, Erhard Kührer und ich werden uns über den Jahrgang 2018 freuen. Der Heldenberger Bürgermeister nicht“, scherzte Niederösterreichs Weinbaupräsident Franz Backknecht, als er mit Setzer, dem Obmann des regionalen Weinkomitees Weinviertel, und Kührer, dem stellvertretenden Direktor des Wein- und Obstbau Kompetenzzentrums Krems, dem Heldenberg einen Besuch abstattete.

Der Jahrgang 2018 wird nämlich genau so, wie ihn die drei Experten gerne trinken: anständig, kräftig, gehaltvoll. „Dabei verliert er aber nicht an Finesse und Frische“, prophezeit der Hohenwarther Winzer Hans Setzer, der sich gerade mitten in der Weinlese befindet. Er könne sich nicht erinnern, je so früh mit der Lese begonnen zu haben. „Das Finale wird in der ersten Oktoberwoche sein, das war noch nie.“

Noch in zehn Jahren Freude über Weine

Die heurige Lese werde Weine hervorbringen, „die auch in zehn Jahren noch Freude bereiten“, ist Backknecht überzeugt. Sie würden sich durch physiologische Werte und Körper auszeichnen. „Wir werden genug Menge und großartige Qualität produzieren“, sagt der Weinbaupräsident allen Unkenrufen, dass es viel zu heiß gewesen sei, zum Trotz.

Die Hitze stellte die Weinbauern bei der Verarbeitung zwar vor Herausforderungen, aber: „Unsere Winzer wurden in unseren Schulen gut ausgebildet und haben auch das technische Handwerkszeug, um die Qualität, die uns die Natur heuer schenkt, auch tatsächlich in die Flasche zu bekommen“, so Backknecht.

„Wir müssen unsere Urlaubsplanung überdenken“, lacht Setzer darüber, dass die Hitzeperioden bestehen bleiben und die Lese somit früher über die Bühne gehen soll. Ob die Weintaufe, die zu Martini am 15. November vonstattengeht, ebenfalls verschoben werden soll? „Nein! Dann ist es nämlich wirklich wieder eine Weinsegnung und nicht nur die eines halbfertigen Staubigen“, ist Backknecht sogar froh über die Entwicklungen.

Hannes Weitschacher, der als Weinviertel-Tourismuschef der hochkarätigen Kostrunde angehörte, bricht eine Lanze für das heiße Wetter: „Die Zahlen steigen, die Leute lassen sich vom Schönwetter leiten.“ Von den 26 „Tafeln im Weinviertel“ mussten nur drei nach drinnen verlegt werden. „Das gab’s noch nie!“ Mit Blick zu Bürgermeister Peter Steinbach sagt er: „Es gibt nur einen Riesennachteil: dass der Heldenberg kein Hotel hat. Dieser Fehler gehört unbedingt behoben.“