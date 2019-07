Hört man den Begriff „Schlechtwetter“, denkt man eigentlich nicht an die heißen Sommertage der vergangenen Woche. Doch für Bauarbeiter gelten seit 1. Mai Stunden, in denen 32,5 Grad überschritten werden, als „Schlechtwetter“. Halten diese Temperaturen drei Stunden lang an, dann gilt für den Rest des Tages „Schlechtwetter“. Die NÖN fragte nach, wie es auf den Baustellen im Bezirk aussieht, wie hier die Menschen mit der Hitze umgehen und warum dennoch keine Baustelle stillsteht.

NOEN „Unsere Mitarbeiter leisten Unmenschliches“, weiß Straßenmeisterei-Chef Figl.

„Wir fallen nicht unter das Bauarbeitergesetz, sondern unter das Landesbediensteten-Vertragsgesetz“, klärt der Leiter der Hollabrunner Straßenmeisterei, Hubert Figl, schnell auf, dass es für seine Leute kein hitzebedingtes Schlechtwetter gibt. Klettert das Thermometer auch auf 35 oder 40 Grad, die Mitarbeiter der Straßenmeisterei halten die Stellung, um die Arbeiten an den Straßenzügen fortzusetzen. Das Gesetz stamme eben noch aus einer Zeit, als es eine Ausnahme gewesen sei, wenn es 32 Grad hatte. „Wir versorgen unsere Arbeiter mit Sonnenschutz, Kopfbedeckungen und kostenlosem Wasser“, kümmert sich die Straßenmeisterei um ihre Mitarbeiter. Auch mehr Pausen sind erlaubt. „Mir ist natürlich lieber, es macht jemand eine Pause und trinkt einmal, als er fällt aufgrund der Hitze um“, betont Figl.

„Die Leistungen sind bei 35 bis 40 Grad sicher nicht dieselben wie bei 25. Unsere Mitarbeiter leisten Unmenschliches.“ Straßenmeisterei-Chef Hubert Figl

Aufgrund der Hitze werden keine Arbeiten verschoben. „Es ist alles getaktet“, spricht Figl von den Einsätzen verschiedener Maschinen und Fristen, die einzuhalten sind. Während der Arbeiten der Straßenmeisterei sind Fahrbahnen oft gesperrt. Eine Verzögerung würde die Sperren verlängern. „Nur wenn es regnet, werden Arbeiten verschoben“, spricht Figl von „richtigem“ Schlechtwetter.

NOEN Roman Kern, Arbeiter bei Leyrer+Graf, macht bei großer Hitze öfter Trinkpausen.

„Bei zu großer Hitze machen wir öfter kurze Trinkpausen“, sagt Roman Kern, Mitarbeiter von Leyrer+Graf. Welchen Anreiz es gibt, trotz tropischer Temperaturen die körperliche Arbeit fortzusetzen? „Arbeiten wir bei Schlechtwetter nicht, erhalten wir nur 60 Prozent unseres Lohns. Dadurch wollen die meisten Leute durcharbeiten“, erklärt der Oberstinkenbrunner.

"Bauarbeiter erkundigen sich"

Arbeiterkammer-Chef Martin Feigl erhält oft Anfragen, ab welchen Temperaturen Angestellte frei bekommen können. Vermehrt, seit die 32,5 Grad für Bauarbeiter unter „Schlechtwetter“ fallen. „Die Leute haben gehört, dass es eine neue Regelung gibt, und erkundigen sich.“ Leider, wie im Falle der Straßenmeisterei, würden viele nicht in diese Regelung hineinfallen. Anfragen gibt es aber nicht nur von Menschen, die auf Baustellen arbeiten.

„Auch Büromitarbeiter fragen, was sie tun können, wenn es im Büro 32 Grad hat.“ Hier gebe es einige „Kann-Richtlinien“. „Es ist aber im Sinne des Unternehmens, wenn es bauliche Maßnahmen, wie zum Beispiel Außenjalousien, umsetzt“, spricht auch Feigl die nachlassende Arbeitsleistung an.