Hohe Spritpreise: „Müssen Teuerung an Kunden weitergeben“

Das Reiseunternehmen Marek in Ravelsbach hat insgesamt 14 Fahrzeuge – zwei Pkws, sechs kleine Busse und sechs große Busse. Alle werden mit Diesel betrieben und spulen rund eine halbe Million Kilometer im Jahr ab. Der Verbrauch bei den Fahrzeugen liegt im Schnitt zwischen 30 und 35 Liter auf 100 Kilometer.

„Wir müssen die Preise anpassen und die Teuerung an die Kunden weitergeben. Natürlich regen sich einige auf und wir bekommen auch weniger Aufträge“, erzählt Inhaber Walter Marek. Zum Tanken fährt er an seine Haustankstelle in Ravelsbach. Preis pro Liter: rund 1,75 Cent.

Die Firmen Schneider Reisen und Schneider Transporte in Pulkau besitzen acht große Reisebusse, neun kleine Busse, 14 Lkws und fünf Pkws, alle davon fahren mit Diesel. Das Unternehmen der Familie Schneider wurde 1910 gegründet und steht seit jeher auf mehreren Beinen, doch der Grundstein des Betriebs lag damals schon im Transport. Christoph Schneider ist Geschäftsführer, kümmert sich um Lkw- und Betonmischwagen-Transporte und bedient auf Baustellen den Bagger oder fährt mit dem Bus.

Das Unternehmen übernimmt sorgfältig aussortierten Bauschutt, der zwischengelagert wird und nach entsprechender Verarbeitung und Zerkleinerung im Bau wieder eingesetzt werden kann. Die Autobusse verbrauchen etwa 27 Liter auf 100 Kilometer, die Laster 40 Liter, da beim Baustellenverkehr hauptsächlich Kurzstrecken gefahren werden.

„Letztes Jahr betrugen die Treibstoffkosten 591.000 Euro, im Jahr 2019 350.000 Euro“, informiert der Geschäftsführer. Die gestiegenen Kosten müssen an die Kunden weitergegeben werden. Man glaube und hoffe oft, dass die Zeitspanne der hohen Treibstoffpreise nicht zu lange andauert. Oft sei es dann erst nach einem halben Jahr möglich, darauf zu reagieren und seine eigenen Preise zu erhöhen, erklärt Schneider eine gewisse Zwickmühle.

„Für Landwirte existenzbedrohend“

Auch für die Bauernkammer Hollabrunn sind die hohen Spritkosten ein brennendes Thema. Die hohen Energiepreise generell, aber vor allem die hohen Dieselpreise seien für die Landwirtschaft existenzbedrohend. „Wir können die Preise nicht gestalten, wie wir wollen, wir sind abhängig vom Markt. Momentan sind die Verkaufspreise für unsere Produkte sehr niedrig“, erklärt Obmann Fritz Schechtner. Ratschläge zu geben, sei schwierig; die Bauern brauchen hier Unterstützung von der öffentlichen Hand. Elektrotraktoren seien laut Schechtner noch keine Alternative, da es diese nicht in der Ausführung gebe, die die Bauern brauchen.

„Rettungsdienst kann nicht einfach stehenbleiben“

Diese Kostensteigerungen machen auch vor den Rettungsorganisationen nicht halt. Allein beim Roten Kreuz Niederösterreich werden rund 300.000 Liter Diesel pro Monat benötigt. „Wir sind da, um zu helfen. Wir sind da, um Menschen in Not zu retten und ins Krankenhaus zu bringen. Ohne Wenn und Aber. Wir können nicht auf dem Weg zum Krankenhaus – mit einem Patienten an Bord – einfach stehenbleiben, weil die Spritkosten zu hoch sind und wir uns die Tankfüllung nicht mehr leisten können. Es ist unsere Aufgabe, Menschen zu versorgen und ihnen zu helfen – auch wenn die äußeren Umstände herausfordernd sind“, unterstreicht Rotkreuz-NÖ-Pressesprecherin Sonja Kellner.

„Schuld ist unsere Regierung“

Im Rettungsdienst gebe es dazu aktuell noch keine Verfügbarkeiten bei Elektrofahrzeugen, in anderen Leistungsbereichen wurden Erprobungen durchgeführt. „Natürlich gibt es hier generelle Überlegungen, die darüber hinausgehen, allerdings muss das Rote Kreuz auch beispielsweise im Blackout-Fall im Einsatz bleiben, das muss bei der Planung berücksichtigt werden“, erklärt Kellner.

Wenn Kunden auf die Preistafel der Tankstellen blicken, dann steigt ihnen mitunter die Zornesröte ins Gesicht. Der Mailberger Franz Hagen wettert angesichts der Spritpreise: „Schuld ist unsere Regierung, die die Energiekonzerne ohne Einschränkungen schalten und walten lässt. Die Zuschüsse zahlen sich die Bürger durch die hohen Preise ja eh selbst.“

„Der Verkauf im Shop ist auch rückläufig“

Tankstellenkassiererin Susanne Peyfuß arbeitet seit sechs Jahren in Retz und hört sich tagtäglich die Klagen von den Mopedfahrern bis hin zu den Autolenkern an. „Zum Monatsbeginn wird vielfach vollgetankt, dann zur Monatsmitte hin nur mehr weniger und gegen Monatsende gibt es viele Kunden, die nur mehr das Notwendigste kaufen“, erzählt die Eggenburgerin.

Es werde ungefähr gleich viel Benzin und Diesel getankt. „Der Verkauf im Shop ist auch rückläufig“, seufzt sie.