Humana-Container werden aufgestockt

Wie bereits auf NÖN.at berichtet, beendet das Rote Kreuz in Niederösterreich seine Altkleidersammlungen. Im Bezirk Hollabrunn kamen hier im Bereich der Bezirksstelle Hollabrunn und der Ortsstelle Haugsdorf rund 50 Tonnen an Altkleidern zusammen. „Da das Rote Kreuz im Bezirk die Abholung von Textilien ab Haus einstellt, reagiert der Abfallverband umgehend mit der Ausweitung der Sammelcontainer. In sechs weiteren Gemeinden werden Behälter für die Sammlung aufgestellt“, sagt Andreas Sedlmayer, Obmann des Abfallverbandes Hollabrunn.

Die neuen Humana-Container werden nun im Bezirk aufgestellt. Sie werden einmal in der Woche entleert. „Somit haben wir ein flächendeckendes Netz und bieten an 65 Standorten die Möglichkeit an, dass unsere Bürger ihre Altkleider entsorgen können“, betont Sedlmayer.

Standorte sind online ersichtlich

Die Standorte können über die Homepage des Abfallverbandes ( www.abfallverband.at/hollabrunn ) abgerufen werden. Dieser arbeitet seit 2007 mit Humana zusammen. „Uns ist es wichtig, dass jeder Bürger die Möglichkeit hat, seine Kleiderspende im Ort entsorgen zu können,“ unterstreicht Abfallverband-Geschäftsführer Alfred Wunderer.

Beim Roten Kreuz begründet man den Schritt mit der logistischen Herausforderung und den schwierigen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Künftig wird ausschließlich auf die Sammlung und den Verkauf von Altkleidern im Rahmen der Second-Hand-Boutiquen, den sogenannten Henry-Läden, gesetzt.

Einen solchen gibt es etwa am Lothringerplatz in Hollabrunn. „Wir haben uns zu diesem Schritt im Sinne der Nachhaltigkeit entschlossen“, erklärt Niederösterreichs Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll. Die Henry-Läden – derzeit gibt es 24 im Land – seien etabliert und sollen weiter ausgebaut werden.

Hier werde gebrauchte Kleidung zu geringen Preisen weiterverkauft. Große, zentrale Lagerflächen seien ebenso nicht erforderlich wie der Einsatz von Lkws zum Transport des tonnenschweren Ladeguts. Zudem sei die Mitarbeit in einem Henry-Laden für freiwillige Helfer wesentlich sinnstiftender als das Entleeren von Sammelboxen. Arbeitsplätze seien durch die Umstellung nicht betroffen.