Ein Weinskandal? NÖ Vizeweinkönigin: „Uns trifft es sehr“

Reinhard Teufel ist Klubobmann der FPÖ im Landtag. Er konstatiert, dass Österreich auf den nächsten Weinskandal zusteuere. Grund für seine Annahme ist eine geplante Neuregelung des nationalen Weinkomitees, dass Qualitätsweine nicht mehr in Fässern exportiert werden dürfen. „Das ist inakzeptabel, unwirtschaftlich und ökologisch bedenklich“, meint der Freiheitliche. Heimische Weinbauern hätten damit einen Wettbewerbsnachteil beim Export von Qualitätswein.

Hans Setzer ist Winzer in Hohenwarth und Obmann des regionalen Weinkomitees Weinviertel. Sein Weingut exportiert mehr als die Hälfte seiner Weine ins Ausland. „Ich versteh' die Aufregung nicht“, sagt der Weinbauer auf NÖN-Nachfrage. „Wir haben noch nie im Tank exportiert, immer zu 100 Prozent in Flaschen.“ Warum? So kann der Wein nicht manipuliert werden. Das sei anders, wenn er erst im Exportland abgefüllt werde. „Ich weiß nicht, wo der Weinskandal sein soll“, schüttelt Setzer den Kopf. Er kenne auch gar keinen Winzer, der seinen Wein noch in Tanks exportiert. „Vielleicht noch die Baumgartners“, meint Setzer.

Abfüllverpflichtung wird seit Jahren intensiv diskutiert

Es habe auch etwas mit Wertschätzung zu tun, wenn die Flaschen bereits abgefüllt gekauft werden. Was den Preis betrifft, gebe es gerade in Italien und Spanien ohnehin ein Problem, mit der günstigen Weinproduktion mitzuhalten. „Ein Betrieb, der 100 oder 1.000 Hektar hat, hat natürlich einen ganz anderen Marktauftritt als wir österreichischen Winzer“, weiß Setzer.

„Über die Frage einer Abfüllverpflichtung von österreichischem Qualitätswein wurde in den vergangenen Jahren intensiv diskutiert“, weiß Niederösterreichs Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann. Für eine solche Abfüllverpflichtung im Inland spreche auf jeden Fall die Nachvollziehbarkeit, die besseren Möglichkeiten der Rückverfolgung und der Wertschöpfung, meint der Roseldorfer.

Generell sei es notwendig, ein neues Weingesetz auszuarbeiten und zu implementieren, da das österreichische Weingesetz von 2009 in vielen Punkten nicht mehr dem gemeinsamen Rechtsbestand der EU entspreche.

Die kaufen dann nicht mehr unseren Grünen Veltliner, sondern den aus Ungarn Katharina Baumgartner

Setzer liegt mit seiner Annahme richtig, dass die Domäne Baumgartner in Untermarkersdorf ihren Wein in Tanks exportiert. „Uns trifft es sehr“, sagt NÖ-Vizeweinkönigin Katharina Baumgartner im NÖN-Gespräch. „Winzer haben zufällig entdeckt, dass Weine in Niederösterreich und im Burgenland verpflichtend im Land abgefüllt werden müssen“, ärgert sich die Winzerin, dass das nationale Weinkomitee diesen Beschluss bereits gefasst hat, ohne die Betroffenen zu informieren, wie sie sagt. „Es liegt jetzt in Brüssel. Wenn dort der Stempel draufgehaut wird, dann ist es verpflichtend.“

„Wir exportieren etwa 80 Prozent unserer Weine, davon einen Großteil als Fasswein“, berichtet Baumgartner. Warum dieser Wein nicht einfach in Flaschen verkauft werden kann? „Viele unserer Kunden im Ausland sind Abfüller, die kaufen keinen Wein in Flaschen“, erläutert die Vizeweinkönigin, dass sich die Abfüller schon um andere Weinlieferanten umsehen. „Die kaufen dann nicht mehr unseren Grünen Veltliner, sondern den aus Ungarn. Das ist sehr schade, weil sich Österreich hier super positioniert hat und jetzt überlassen wir das Feld den anderen Ländern.“

„Massiver Widerstand, auch aus dem Burgenland ...“

„Man hat einfach einen Satz hinzugefügt, ohne vorher oder nachher darüber zu reden. Es war auch nicht auf der Tagesordnung“, fügt ihr Vater Wieland Baumgartner hinzu. Der Satz, dass nur noch im Gebiet oder Nachbargebiet abgefüllt werden darf, sei allerdings ein massiver Eingriff ins Export-Geschäft. „Es gibt massiven Widerstand, auch aus dem Burgenland“, weiß Wieland Baumgartner, der von einem rechtswidrigen Beschluss des nationalen Weinkomitees spricht, weil dieser nie auf der Tagesordnung stand. „Für den Wein ist es egal, wo er abgefüllt wird“, verweist der Untermarkersdorfer auf zertifizierte Betriebe.