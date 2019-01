Mit 1.1. ist das neue Jugendgesetz, vormals Jugendschutzgesetz, in Kraft getreten. Rauchen sowie der Konsum von Spirituosen ist nun erst ab 18 Jahren erlaubt, Jugendliche bis 14 dürfen eine Stunde länger, bis 23 Uhr, ausgehen. Die Hollabrunner NÖN hörte sich im Bezirk um, wie die Änderungen betrachtet werden.

Rauchpause. Die Zigarette ist Jugendlichen unter 18 Jahren ab dem kommenden Jahr verboten. | Africa Studio /Shutterstock.com

Die Polizei werde das neue „NÖ Jugendgesetz“ im Rahmen der Mitwirkungspflicht wahrnehmen und entsprechend kontrollieren, sagt Bezirkspolizeichef Otto Schwingenschlögl: „Die Kontrollen werden – wie bisher – hauptsächlich während des regulären Streifendienstes, aber auch bei eigenen Schwerpunktaktionen durchgeführt werden.“

„Seitens der Gastronomie begrüßen wir das neue Jugendgesetz“, sagt Karl Riepl. In seinem Lokal, am Stand am Wochenmarkt und bei Events gelte stets: „Im Zweifel nach dem Ausweis fragen.“ Wichtig sei, dass die Gesetze auch bei Dorf- oder Feuerwehrfesten eingehalten werden.

Wenn argumentiert wird, dass Jugendliche mit 16 bereits wählen gehen oder den Führerschein machen dürfen, hält Riepl schmunzelnd dagegen: „Das ist beides ja hoffentlich nicht gesundheitsschädlich.“ Gerade das Teenageralter sei ein sehr lockeres, in dem sich die Jugendlichen noch von Freunden beeinflussen lassen. „Zwei Jahre später sind sie schon gefestigter.“

Als sichtbarstes Zeichen für seine jugendlichen Kunden wird Trafikant Franz Artner mit Inkrafttreten des Gesetzes ein großes Infoplakat an der Eingangstür seines Geschäfts in der Bahnstraße anbringen. „Ich bin mir nicht sicher, ob sich das bei allen, die es betrifft, auch schon herumgesprochen hat“, erzählt er aus seinem Berufsalltag. Er berichtet von Jugendlichen, die denken, nicht unter dieses Gesetz zu fallen, da sie ja bereits angefangen haben, zu rauchen.

Sablik-Baumgartner: „Das Problem verlagert sich nur“

Einen hohen präventiven Wert oder gar Abschreckung kann Artner in dem neuen Gesetz nicht erkennen. „Der ältere Bruder, ein bereits 18-jähriger Freund oder bei manchen sogar die Eltern“, so charakterisiert der Trafikant das vermutliche Kaufverhalten, wenn es um den Erwerb von Tabakwaren für unter 18-Jährige geht. „Es war bei der bisherigen Regelung nicht anders.“ In seiner Trafik werde das Alter der Konsumenten in jedem Fall geprüft, versichert Artner, „wie bisher auch“.

Größere Einbußen bei den Einnahmen erwartet Artner nicht. „Ich denke, dass es am Anfang spürbar sein wird, aber“, so ergänzt er mit einem souveränen Lächeln, „in zwei Jahren hat sich das alles sicher eingependelt.“

Den Umgang mit Alkohol wird die Retzer Tourismusschule wie bisher handhaben. Die Jugendlichen kommen hier im Unterricht nicht nur mit Wein in Berührung, sondern auch mit Spirituosen, die zu Cocktails verarbeitet werden. Schüler werden geschult, Geschmack und Qualität zu erfassen. „Hier geht es darum, den Unterschied zu erkennen, und nicht ums Trinken“, betont Direktorin Barbara Sablik-Baumgartner. Sie denkt, dass mit der Ausbildung zum Jungsommelier oder Jungbarkeeper die Jugend besser mit alkoholischen Getränken umgehen kann. „Unsere Schüler wissen genau Bescheid und sind schon kritischer.“

Seit September gilt an allen Bundesschulen ein Rauchverbot am Schulgelände. „Wobei ich glaube, dass die Schüler von sich aus schon darauf geschaut haben, dass die Schule rauchfrei wird“, bemerkt Sablik-Baumgartner. Die Neuregelung sieht sie aber auch kritisch: „Das Problem verlagert sich nur. Ich wäre dafür, dass das Rauchen überhaupt in der Gastronomie verboten wird. Das ist meine persönliche Meinung“, sagt die Direktorin. Andere Länder beweisen, dass das geht.