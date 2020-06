Im Sommer 2020 wird Covid-19 zu einem unangenehmen Begleiter im Bereich der Kinderbetreuung, jedoch hat die Stadtgemeinde Hollabrunn alle Herausforderungen bisher perfekt gemeistert“, sagt Helmut Schneider, Abteilungsleiter „Allgemeine Verwaltung“ im Rathaus. Für die Ferienbetreuung sei die Bezirkshauptstadt bestens gerüstet.

Aktuell wird die Zahl der Kinder erhoben, für die eine Ferienbetreuung erforderlich sein wird. Die Hollabrunner Kindergartenkinder werden bei Bedarf (mindestens fünf Kinder pro Kindergarten) von Pädagoginnen und Betreuerinnen in Kleingruppen von maximal zwölf Kindern durch den Sommer begleitet. „Hollabrunn ist gerüstet, alle neun Kindergärten geöffnet zu halten“, sagt Schneider und betont, dass die Bezirkshauptstadt, 2015 als „Familienfreundliche Gemeinde“ zertifiziert, bereits lange vor der Corona-Pandemie ein Vorreiter in Sachen Kinderbetreuung gewesen sei.

Hollabrunn: Betreuung in allen Ferienwochen

Neben einer Ausdehnung der Öffnungszeit in einzelnen Gruppen bis 18 Uhr sei die Schaffung eines Betreuungsangebotes für Kindergartenkinder auch in den Weihnachts-, Semester- und Osterferien ein Meilenstein gewesen. In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz bietet Hollabrunn seit 2018 eine Betreuung in allen Ferienwochen an.

Im Pflichtschulbereich bietet der „Lerntiger“ von 6. bis 24. Juli und von 17. August bis 4. September, jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 7 bis 17 Uhr, ein Betreuungsprogramm im Hortgebäude in der Winiwarterstraße. „Ein abwechslungsreiches Sommerprogramm mit kreativen Arbeiten, Indoorspielen und viel Bewegung an der frischen Luft wird keine Langeweile aufkommen lassen“, verspricht Schneider.

Die NÖN wollte natürlich auch wissen, wie es in den umliegenden Regionen des Bezirks aussieht:



Land um Hollabrunn: Gemeinden sind bereit, Kinder zu betreuen

„Wir bieten durchgehende Kinderbetreuung in den Ferien bereits seit 2007 an“, sagt Graberns Bürgermeister Herbert Leeb nicht ohne Stolz. Bis zu fünf Gruppen seien im Kindergarten als auch im Hort personalmäßig gesichert. In den vergangenen Jahren habe allerdings eine Gruppe ausgereicht. Das beliebte Ferienspiel in der Gemeinde fällt heuer aus. „Wir wussten nicht, mit welchen Maßnahmen wir planen sollten“, erklärt Leeb.

In Nappersdorf-Kammersdorf hätte es heuer erstmals ein Ferienspiel geben sollen. „Sandra Thürmer hat sich viel überlegt, es ist sehr schade drum. Aber wir holen es nächstes Jahr nach“, verspricht Bürgermeister Martin Eckl. Für die Ferienbetreuung soll grundsätzlich nur angemeldet werden, wer nicht anders versorgt werden kann. Aber: Sind die Anmeldungen überschaubar, dürfen auch Kinder kommen, die zu Hause betreut werden könnten. „Es ist ja auch für die Kinder schöner, wenn sie zu fünft und nicht nur zu zweit sind“, weiß Eckl.

Gemeinden wollen nicht „Schiedsrichter spielen“

Ebenso verhält es sich in der Gemeinde Guntersdorf. „Ich vertraue auf die Vernunft der Eltern“, sagt Gemeindechef Roland Weber. In den Sommerferien sind der Volksschulhort und der Kindergarten durchgehend geöffnet. Per Schreiben wurde informiert, dass dieser Service für berufstätige Eltern gedacht ist, aber: „Solange alles im Rahmen bleibt, werden wir nicht Schiedsrichter spielen“, betont Gemeinderätin Sabrina Sadransky (ÖVP), Obfrau des Familienausschusses. Aus eigener Erfahrung weiß sie, dass sich Eltern untereinander absprechen, wann die Kinder betreut werden, damit nicht eines alleine im Hort ist. „Wir sind eine kleine Gemeinde, da können wir flexibel sein.“

Richard Hogl hält es in Wullersdorf ähnlich. Das Land gebe vor, dass die Kinderbetreuung für Berufstätige abgedeckt sein soll. „Wir hinterfragen das aber nicht“, spricht der Bürgermeister über die Anmeldungen. Das Personal sei ohnehin da und man könne mit den Kindern mehr unternehmen, wenn die Gruppe größer ist.

„Wir warten auf Rückmeldungen“, ist auch Göllersdorfs Bürgermeister Josef Reinwein in der Phase der Erhebung. Das Ferienspiel fällt aus. „Das gehört ja vorbereitet“, sei bisher nicht klar gewesen, welche Maßnahmen zu berücksichtigen seien.



Einige Schmidatal-Gemeinden setzen auf Zusammenarbeit

Wie schon in den vergangenen drei Jahren bieten die Marktgemeinden Hohenwarth-Mühlbach und Ravelsbach gemeinsam mit der Stadtgemeinde Maissau eine Ferienbetreuung für Volksschulkinder an. „Heuer ist Hohenwarth-Mühlbach mit der Koordination dieser Betreuung zuständig“, erläutert die Ravelsbacher Gemeindebedienstete Christina Arneth. Bedarfserhebungen sind im Gange, denn die Durchführung der Betreuung kommt letztlich auf den Bedarf an.

Die Betreuung in der Volksschule Mühlbach ist in den ersten drei Juliwochen sowie ab 17. August bis Schulbeginn. Für den Transport der Kinder sind die Eltern verantwortlich. Das habe sich in den letzten Jahren sehr gut bewährt.

Der Kindergarten in Ravelsbach ist durchgehend neun Woche offen, ebenso jener der Marktgemeinde Hohenwarth-Mühlbach.

Unterstützung ist sicher: "Die, die es benötigen, möchten wir entlasten"

In Maissau wurde die Bedarfserhebung der Volksschulkinder erst begonnen. „Die durchgehende Kindergartenbetreuung in den Ferien wird vermutlich im Kindergarten in Maissau stattfinden“, sagt Vizebürgermeister Karl Frühwirth. Falls es infolge von Reinigungs- oder Sanierungsarbeiten notwendig wäre, könnte nach Unterdürnbach oder Eggendorf am Walde ausgewichen werden.

„Diejenigen, die es benötigen, möchten wir entlasten“, sagt Ziersdorfs Bürgermeister Hermann Fischer und hofft, mit dem vorhandenen Personal durchzukommen. Ein Ferienspiel sei derzeit nicht geplant. „Vielleicht ergibt sich kurzfristig und regional eine kleine Veranstaltung für unsere Jüngsten.“

Martin Reiter: "So eine Situation ist am Land einfacher zu bewältigen"

Heldenbergs Bürgermeister Peter Steinbach sieht der durchgehenden Kindergartenöffnung entspannt entgegen. „Ab nächstem Jahr hatten wir ohnehin geplant, länger offen zu haben.“ Ferienspiel ist derzeit keines geplant, aber: „Unsere Falkner von Aigners Falkenhof machen wieder ihr Feriencamp für Kinder.“

Einen Kindergarten-Schwerpunkt gibt es diesmal sogar in der Sitzendorfer Gemeindezeitung. Die Kinder der Katastralgemeinden werden zusammengezogen. Bürgermeister Martin Reiter ist überzeugt: „So eine Situation ist am Land einfacher zu bewältigen.“

Kooperationen und Camps im Pulkautal

Bürgermeister Peter Frühberger freut sich, dass in Seefeld-Großkadolz sowohl das Fußballcamp (6. bis 10. Juni) als auch die Tenniswoche (27. bis 31. Juli) stattfindet. Die Kinderbetreuung während der Sommermonate werde er noch mit den Kindergartenpädagoginnen abstimmen.

„Wir haben über viele Jahre eine Kooperation mit der Volksschule Haugsdorf in Auggenthal, wo die Kinder bestens betreut werden können“, sagt Bürgermeister Christian Hartmann aus Alberndorf. In Hadres ist die zuständige Gemeinderätin Marion Reischl mit der Bedarfserhebung befasst und meint: „Heuer ist alles anders. Aufgrund der Coronaregeln müssen wir mehrere kleine Gruppen zusammenstellen.“

Haugsdorf hofft auf Ferienspiel, in Mailberg sind diese abgesagt

Wegen des Umzugs in den Neubau muss der Hadreser Kindergarten in der letzten Augustwoche schließen. Die Ferienbetreuung der Volksschüler in Auggenthal sei abgesichert. In Haugsdorf hofft Bürgermeister Andreas Sedlmayer indes, dass er die beliebten Ferienspiele im August anbieten kann.

Auch in Mailberg ist die Bedarfserhebung in Kürze abgeschlossen.

„Selbstverständlich werden wir bei Bedarf eine Betreuung zur Verfügung stellen“, sagt Bürgermeister Herbert Goldinger. Die Ferienspiele wurden aufgrund der Pandemie abgesagt.



Weinstadt Retz präsentiert konkreten Betreuungsplan

„Einige Elternteile haben während der letzten Wochen ihre Urlaubstage bereits aufgebraucht. Daher werden wir einen entsprechenden Bedarf für ein Kindergartenbetreuungsangebot erheben“, sagt Stefan Schmid, Bürgermeister von Schrattenthal.

Die Stadtgemeinde Retz bietet Ferienbetreuung durch die NÖ Familienland GmbH in den Räumlichkeiten der Volksschule. „Es werden bis zu drei Gruppen mit insgesamt sechs Betreuerinnen gebildet. Die Freizeitpädagogen vor Ort sind die direkten Ansprechpartner“, erläutert Bürgermeister Helmut Koch.

In Pulkau blickt Vizebürgermeisterin Christina Ruisinger dem Abschluss der Bedarfserhebung entgegen, um die Gruppen entsprechend einzuteilen.

Für die Volksschüler gibt es im Juli und August jeweils drei Wochen eine Betreuung in der Volksschule (jeweils Montag bis Freitag, 7.30 bis 13 Uhr). Ein Ferienspiel soll es – in eingeschränkter Form ab Ende Juli – ebenfalls geben. „Angedacht ist eine Rätselrallye im Gemeindegebiet“, verrät die Vizebürgermeisterin.

Neues Projekt: Ferien im Nationalpark Thayatal

In der Gemeinde Retzbach werden die beiden Kindergärten in Unterretzbach und in Mitterretzbach je nach Bedarf bestückt, um die Ferienbetreuung zu gewährleisten. Die Volksschüler werden in Retz betreut.

In Zellerndorf will Bürgermeister Markus Baier ebenfalls „eine optimale Kindergartenbetreuung in der Ferienzeit“ sichern. „Wenn der Bedarf vorhanden ist, dann werden wir zusätzliche Kräfte aufnehmen.“ Die Betreuung der Volksschüler und ein Ferienspielprogramm werden ebenfalls erarbeitet.

Die Stadtgemeinde Hardegg hat indes erstmals ein Kooperationsprojekt mit dem Nationalpark Thayatal ausgearbeitet:

Die ersten beiden Juliwochen sowie die achte Ferienwoche (24. bis 28. August) können die Kinder im Nationalpark verbringen. Dazwischen startet das Projekt „Kinderferien Thayatal“ als gemeinsames Ferienprojekt der Region Waldviertler Wohlviertel Nationalpark Thayatal) für Kinder von 3 bis 14 Jahren. Für die dritte und neunte Ferienwoche sei kein Bedarf angemeldet worden, erklärt Stadtamtsdirektorin Margit Müller.