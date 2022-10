Kindergarten für Zweijährige: „Allein nicht zu stemmen“

Die Senkung des Kindergarten-Alters auf zwei Jahre, flächendeckende Nachmittagsbetreuung und ein kostenloses Vormittagsbetreuungsangebot schon für Null- bis Zweijährige: Das sind die wesentlichen Punkte der Kinderbetreuungsreform, die im November beschlossen und bis 2027 in Niederösterreich umgesetzt werden soll. Auf die Gemeinden kommt dadurch eine Menge Arbeit zu: Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) rechnet damit, dass für die Erweiterung des Angebots 850 neue Gruppen in Kindergärten und Krippen benötigt werden.

Die Last der Infrastruktur und die Personallast wird die Gemeinde zu tragen haben, weißt Helmut Schneider. Er ist in Hollabrunn unter anderem für die Kindergärten und Tagesbetreuungseinrichtungen zuständigen. Dass ab November 2024 nicht sofort ein Rechtsanspruch in Kraft tritt, sei eine Abfederung für die Gemeinde. An der großen Herausforderung ändert das aber nichts.

Einen kolportierten Betreuungsschlüssel von 1:5 kann sich Schneider nicht vorstellen. Für Hollabrunn würde das bedeuten, dass man mit einem Schlag 25 Betreuungskräfte mehr brauchen würde. Aktuell müsste man 60 bis 70 Kindern mehr einen Platz garantieren. „Das sind mindestens vier Kindergartengruppen; den natürlichen Zuzug nicht dazugerechnet“, sagt Schneider.

Man werde jedenfalls beginnen, sich nach einem geeigneten Grundstück für den nächsten Kindergarten umzusehen, während nun der Startschuss für den Kindergaren-Bau in Enzersdorf im Thale fällt und die Planungen für den zweigruppigen Zubau in Breitenwaida ins Finale gehen.

Die angekündigte höhere Summe aus dem Fördertopf sei ein Tropfen auf dem heißen Stein, fürchtet Schneider. Die Maßnahme, die „Karenzlücke“ zu schließen, sei jedoch auf der Hand gelegen. „Immer mehr Familien und Alleinerziehende stehen vor der Frage, wie sie diese Lücke schließen.“

Derzeit gibt es in Hollabrunn eine Kleinkindbetreuung für Kinder ab einem Jahr im Studentenheim sowie die private eingruppige Einrichtung „Hasenstall“ in der Pfarrgasse.

„Für die Eltern freut es mich“

„Endlich. Es ist höchst an der Zeit, dass es diese Möglichkeit gibt. Alleinerziehende möchten oft wieder früher arbeiten gehen und so bekommen sie jetzt die Chance, zeitiger in den Arbeitsmarkt einzusteigen“, sagt Peter Frühberger, SPÖ-Bürgermeister in Seefeld-Kadolz. Die Kehrseite der Medaillen seien freilich die Kosten, wenn bauliche Maßnahmen durchgeführt werden müssen oder zusätzlich fachliches Personal einzustellen ist. „Die Gemeinden können es allein nicht stemmen“, betont Frühberger.

Alberndorfs ÖVP-Bürgermeister Christian Hartmann sieht es ganz ähnlich. Die Entwicklung sei positiv und: „Ich hoffe, dass wir nicht allein mit den Kosten gelassen werden.“

„Im Moment sind wir gut aufgestellt“, sagt ÖVP-Bürgermeister Johann Kettler in Pernersdorf. „Für die Eltern freut es mich, wenn es dieses Angebot gibt, aber als Gemeinde sehe ich es mit einem weinenden Auge, wenn der finanzielle Aufwand übernommen werden muss.“

Es sei ein wichtiger Schritt, um den Familien die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu vereinfachen und die Familien zu entlasten“, sagt Claudia Schnabl, zuständige Stadträtin in Retz. „Als Gemeinde stehen wir natürlich vor neuen Herausforderungen, die wir aber bemüht sind, gemeinsam bestmöglich zu lösen.“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.