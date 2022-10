Kindergarten für Zweijährige: „Es gibt keine Alternative“

Wie reagieren die Gemeinden im Bezirk auf die Herausforderung, ab 2024 fixe Kindergartenplätze für ab Zweijährige anbieten zu müssen? Die NÖN hat sich in den Regionen umgehört.

„Klar ist, dass wir die Betreuung der Zwei- bis Zweieinhalbjährigen umsetzen müssen“, sagt Hohenwarth-Mühlbachs Bürgermeister Martin Gudenus. „Möglicherweise werden wir eine Kooperation mit umliegenden Gemeinden eingehen, um Ressourcen zu sparen. In unserer Gemeinde wird die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in dieser Altersstufe kaum so groß sein.“

Den Planungen werde noch eine genauere Erhebung der Bedarfszahlen vorausgehen. Investitionen kommen auf die Marktgemeinde aber in jedem Fall zu, weiß der Gemeindechef.

Evaluieren will nun auch Wullersdorfs Bürgermeister Richard Hogl. Er gehe davon aus, dass zugebaut werden muss. Generell hält er das blau-gelbe Familienpaket für gut und für die Gemeinden schaffbar. So könnten Familie und Beruf endlich besser vereint werden. „Es gibt dazu keine Alternative“, sagt er. „Es ist wichtig, dass wir als Gemeinden den Eltern diese Möglichkeit anbieten.“

Als das Paket im Landtag präsentiert wurde, gab Grünen-Abgeordneter Georg Ecker zu bedenken, dass es zu wenige Pädagogen gebe, um die zusätzlichen Stellen auch zu besetzen. „Bei uns ist das Personal kein Problem; wir haben immer jemanden bekommen, wenn wir gesucht haben“, ist Hogl zuversichtlich.

„Wir sind ja ein angenehmer Arbeitgeber“, schmunzelt Guntersdorfs Bürgermeister Roland Weber, ebenfalls nach Personalengpässen gefragt. Wie sieht‘s in seiner Gemeinde mit dem Platzbedarf aus, wenn die Zweijährigen kommen? „Wir waren vorausschauend und haben vorgesorgt. Bei Bedarf können wir eine dritte Kindergartengruppe aufmachen. Wir sind also bereits jetzt voll auf Landeslinie.“

Alter Kindergarten bleibt nun als Reserve

„Derzeit geht es sich noch aus“, schildert Silvia Binder von der Gemeinde Sitzendorf die Situation im Kindergarten mit vier Gruppen plus einer Kleinkindgruppe mit zwei Betreuerinnen. Das Haus wurde 2019/2020 umgebaut und erweitert, die Standorte von Frauendorf und Braunsdorf wurden nach Sitzendorf verlegt. Damit ist die Kapazität des Kindergartens nun komplett ausgenutzt.

Der Gemeinderat hat jüngst beschlossen, das Gebäude des ehemaligen Kindergartens in Braunsdorf nicht zu verkaufen und als Reserve zu behalten. „Es gibt naturgemäß immer einen Wechsel von einer Altersgruppe in die nächste. Daher werden wir natürlich auf den jeweiligen Bedarf eingehen“, sagt Binder. Durch die Bautätigkeit der Gemeinde steigt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen. „Demnächst stehen wieder 23 Wohnungen in Sitzendorf zur Verfügung …“

Personell sei man derzeit gut aufgestellt, kommt aber noch eine Gruppe dazu, wird‘s weitere Betreuer brauchen.

In Radlbrunn gibt es seit Anfang September, wie berichtet, die Kleinkindbetreuung „Entenclub“. „Derzeit werden drei Kinder betreut und weitere drei Kinder sind angemeldet“, informiert Eva Strassl von der Gemeinde Ziersdorf. „Das ist ein guter Beginn“, meint Bürgermeister Hermann Fischer. Aktuell werden auch Kinder aus umliegenden Gemeinden aufgenommen. Ob das in zwei Jahren auch noch so sein wird, wenn das flächendeckende Angebot für die Jüngsten angeboten werden muss?

