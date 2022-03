Kriminalstatistik: "Unser Bezirk zählt zu den sichersten"

Im Jahr 2021 sank in Niederösterreich die Zahl der Anzeigen im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent auf 59.266. Bei rückläufigen Eigentumsdelikten (-15,3 %) ist die Zahl der Straftaten im Internet jedoch neuerlich deutlich gestiegen – um 24 Prozent auf 6.543 Fälle. „Der Bezirk Hollabrunn liegt im Wesentlichen im Landestrend und zählt zu den sichersten Bezirken in Niederösterreich. Lediglich bei Fahrrad- und Motorraddiebstählen haben wir eine deutliche Steigerung“, sagt Bezirkshauptmann Karl-Josef Weiss.

Durch die seit 2020 anhaltende Covid-Pandemie seien die Werte vor allem in Hinblick auf die Kriminalitäts- und Aufklärungsrate der vergangenen beiden Jahre nicht sehr repräsentativ, meint Weiss. „Die Daten dieser Jahre können nur im Kontext zur derzeitigen Situation gewertet werden.“

Enge Zusammenarbeit mit tschechischer Polizei

Im Bezirk liege der Schwerpunkt weiterhin in der Bekämpfung von Eigentumsdelikten; „dies auch in enger Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei“, wie der BH-Chef betont. So stehen auch heuer regelmäßige Abstimmungsgespräche im Polizeikooperationszentrum Drasenhofen auf dem Programm und soll diese Kooperation weiter intensiviert werden. Weiters werde es natürlich gezielte, situationsangepasste Schwerpunktaktionen – zum Beispiel Verkehr und Kriminaldienst – geben.

Die Aufklärungsquote konnte NÖ-weit um ein Prozent gesteigert werden und liegt mit 56,5 Prozent über dem Bundesschnitt. Insgesamt wurden 40.146 Tatverdächtige ermittelt (-2,4 %). Der Anteil der Fremden lag bei 32,8 Prozent. Häufigste Herkunftsländer: Rumänien (1.714), Serbien (1.197), Deutschland (1.197), Türkei (878) und Ungarn (789).

Die NÖ-Aufklärungsquote bei den 14.751 Eigentumsdelikten lag bei 29,1 Prozent. 828 Anzeigen mussten wegen Einbruchsdiebstahl in den Wohnraum erstattet werden. Das entspricht einem Rückgang von 31,6 Prozent und ist der niedrigste Wert in den letzten zehn Jahren. 8.369 Gewaltdelikte entsprechen einem Minus von 0,7 Prozent im Vorjahresvergleich. Vier Morde wurden statistisch erfasst, die alle geklärt werden konnten. 140 Raubdelikte bedeuteten eine Steigerung um 1,4 Prozent. Bei angezeigten Vergewaltigungen wurde ein leichter Rückgang auf 141 verzeichnet.

Im Bereich der Schlepperei wurden NÖ-weit 1.137 Delikte angezeigt (+57 %). Die Aufklärungsquote liegt bei 6,1 Prozent. 4.780 Suchtmitteldelikte bedeuteten einen Rückgang von 1,2 Prozent. „Hinsichtlich der Drogenkriminalität spüren wir natürlich die Grenznähe durch leichtere Verfügbarkeit von Drogen im Ballungsraum Znaim, haben hier aber eine ausgesprochen hohe Aufklärungsquote zwischen 94 und 99 Prozent“, erläutert Weiss.

