Landtagswahl 2023: SPÖ-Team suchte Gespräch mit den Pendlern

Werbung

Der bevorstehende Fahrplanwechsel der ÖBB (ab 11. Dezember) war natürlich Gesprächsthema bei dieser Verteilaktion. „Künftig wird es auch am Wochenende zeitig in der Früh die Gelegenheit geben, mit der Nordwestbahn nach Wien zu gelangen“, weiß der SPÖ-Spitzenkandidat im Bezirk, Stefan Hinterberger. Für viele Arbeitnehmer sei dies eine enorme Erleichterung, etwa im Gesundheits- und Pflegebereich, wie auch für Personen, die in Blaulichtorganisationen oder in Produktionsstätten im Schichtbetrieb oder im Dienstrad arbeiten müssen.

Die Roten versicherten im Gespräch mit den Pendlern, an ihrer langjährigen Forderung, dem zweigleisigen Ausbau der Nordwestbahn, dranzubleiben. „Ein teilweiser zweigleisiger Ausbau ist aus unserer Sicht natürlich gut und eine enorme Verbesserung, noch besser wäre jedoch der Vollausbau – das würde volle Akzeptanz für die Schiene bringen!“, betont Hinterberger, für den die Vorteile einer solchen Variante auf der Hand liegen.

Selektiver zweigleisiger Ausbau verhindert immer ein Abwarten des Gegenzugs

Denn dass es mit einem selektiven zweigleisigen Ausbau keine Verspätungen mehr geben werde, weil ein Gegenzug abgewartet werden muss, sei nicht korrekt. Immerhin könne es noch zu Störungen in der Infrastruktur – Gleisen, Sicherungsanlage oder Oberleitungen - kommen.

Bei einem zweigleisigen Vollausbau könnten Baustellen oder Wartungen am Tag durchgeführt werden, weil ein Gleis immer noch zur Verfügung stehe, meint Hinterberger. „Ein Vorteil wäre, dass es keinen Schienenersatzverkehr bei Bautätigkeiten geben müsste.“ Sind Baustellenarbeiten und Co. am Tag möglich, bedeute das Entlastung der betroffenen Mitarbeiter „und ihnen bleibt mehr Zeit für die Familie“. Außerdem wäre die Durchführung solcher Arbeiten kostengünstiger, „weil viel weniger Nacht- und Wochenendstunden anfallen“, argumentiert Hinterberger.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.