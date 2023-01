Landtagswahl-Kandidaten: Was tun für die Energiewende?

Windräder findet man im Bezirk gerade drei, Windrad-Projekte werden hier mit besonderen Argusaugen beobachtet. Bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen scheiden sich die Geister. Kann so die Energiewende gelingen?

ÖVP-Spitzenkandidat Richard Hogl verweist auf das sektorale Raumordnungsprogramm, das die möglichen Standorte für Windräder regelt. Dabei handelt es sich um lediglich ein Prozent der Landesfläche. „Widerstände gegen Windparks bzw. gegen jedes Infrastruktur-Projekt gibt es de facto überall, daher die Zonierungen und Prüfungen. Hier kann man sich aber auf den Rechtsstaat verlassen“, spricht Hogl die strengen Prüfungen an.

Ähnliches gelte für PV-Anlagen. Zonierungen auf Freiflächen seien sehr eingeschränkt, da das Hauptinteresse den Anlagen auf bereits versiegelten Flächen gilt. „Eine Ausweitung der PV-Zonen auf Freiflächen halte ich grundsätzlich für problematisch, da die Ackerflächen in erster Linie zur Nahrungsmittelversorgung dienen sollen“, unterstreicht Hogl.

„Es ist noch viel Luft nach oben“, sagt Grünen-Spitzenkandidat Georg Ecker, „insbesondere bei der naheliegendsten Form, Photovoltaik auf Dächern und versiegelten Flächen, sind wir Nachzügler. Nicht einmal die landeseigenen Gebäude im Bezirk sind flächendeckend mit PV ausgestattet“, kritisiert er. Das würde derzeit nicht nur bei der Energieproduktion helfen, sondern auch öffentliche Steuergelder sparen.

Für Hallen, etwa im landwirtschaftlichen Bereich, fehle es oft an den Anschlussmöglichkeiten. Hier habe die EVN die Energiewende verschlafen. „Das fällt uns nun auf den Kopf“, sagt Ecker. „Ergänzend sollen die Gemeinden mehr Möglichkeiten erhalten, auch in der Freifläche – bei Doppelnutzung mit der Nahrungsproduktion oder auf schlechten Böden – PV-Flächen zu widmen.“

Die Zonierung für Windräder sei ebenfalls zu hinterfragen: „Am langen Berg in Hollabrunn, wo bereits eine Anlage steht und noch weitere möglich wären, gibt es keine Zonierung. Den unkonkreten Zielsetzungen der Landesregierung für mehr Windräder müssen daher endlich Taten folgen.“

„Derzeit baut das Land zehn Windräder pro Jahr, vor der Ära Mikl-Leitner waren es noch durchschnittlich 68“, sagt Jürgen Margetich, Spitzenkandidat der NEOS im Bezirk. Es gebe beim Thema erneuerbare Energie also noch viel Luft nach oben. „Gerade Hollabrunn hätte viele Eignungszonen.“

Es brauche eine offene und transparente Kommunikation und die Einbindung der Bevölkerung. Bezüglich Photovoltaik gilt auch für ihn: „Der Installation von PV auf bereits genutzten Flächen ist Vorrang einzuräumen.“ Dennoch werde man an Freiflächen nicht vorbeikommen. „Eine kluge Möglichkeit für Photovoltaik im Grünland ist die Agro-Photovoltaik“, meint er. Durch die Kombination von PV und Landwirtschaft gebe es mehrere Vorteile. Abseits von Photovoltaik und Windkraft müsse außerdem Bioenergie oder Geothermie angesprochen werden. Ein wichtiger Hebel zur Erreichung der Klimaziele sei außerdem der Öffi-Ausbau.

SPÖ-Spitzenkandidat Stefan Hinterberger erinnert an den roten Vorschlag, einen Teil der Übergewinne der Energiekonzerne in den Ausbau erneuerbarer Energie zu stecken. Den Windkraft-Widerstand im Bezirk könne er zum Teil nachvollziehen: „Man muss mehr informieren und den Menschen die Angst nehmen. Das ist Aufgabe der Politik.“

PV-Freiflächenanlagen sollten auch aus seiner Sicht sparsam eingesetzt werden. Hier hätte er unter anderem lieber Projekte auf Parkplätzen von Einkaufszentren gesehen. Großes Potenzial sieht Hinterberger außerdem in Biomasse – aber nur, wenn Abfälle fürs Heizen verwendet werden: „Hier muss die Politik wiederum den Rahmen vorgeben und zu Beginn natürlich fördern, bis so eine Unternehmung läuft.“

„Ja, man muss Photovoltaik und Windkraft unterstützen, aber mit Hirn und nicht mit Hysterie“, meint FPÖ-Spitzenkandidat Michael Sommer. „Wir brauchen nicht über PV-Freiflächen diskutieren, solange nicht auf jedem Dach eines öffentlichen Gebäudes eine PV-Anlage steht.“

Sommer kritisiert die aus seiner Sicht wahllose Windkraft-Zonierung. „Es wäre besser, aus einem Windrad, wie etwa am langen Berg in Hollabrunn, einen ganzen Windpark zu machen.“ Außerdem sollte die Bevölkerung in die Planungen eingebunden werden. „Das geschieht immer erst, wenn die Bürger Druck machen.“

Weil Photovoltaik und Windkraft allein nicht ausreichen werden, um die Energiewende zu schaffen, sollten die Kapazitäten der Wasserkraft besser genutzt werden, meint der Freiheitliche.

