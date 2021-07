Das Institut OGM hat in einer Analyse die Grundstückspreise und die Einkommen in Relation gesetzt. Die NÖN wollte dazu wissen, wie es in den Gemeinden des Bezirks mit der Verfügbarkeit von Bauland aussieht.

„Die Nachfrage ist endlos, ungebremst“, sagt Hollabrunns Liegenschaftsstadtrat Günter Schnötzinger. Die Preise werden entsprechend angepasst. Beim Studentenheim wurden zuletzt 160 Euro pro m 2 verlangt, in Breitenwaida waren es 100 Euro. Tendenz steigend. Vielmehr muss die Gemeinde bremsen, um den Zuzug nicht explodieren zu lassen.

In der Marktgemeinde Guntersdorf kosten die Bauplätze 75 bzw. 100 Euro pro Quadratmeter. Fertig sein muss das Gebäude binnen fünf Jahren. Bürgermeister Roland Weber hätte kein Problem damit, den Bauzwang auf zwei Jahre herunterzusetzen. Hier sind sich alle Gemeinden einig: Ein Bauplatz darf nicht zum Spekulationsobjekt werden.

Anfragen gebe es fünf bis zehn im Monat. Etwa 20 Bauplätze stehen in Guntersdorf zur Verfügung. Seit die Gemeinde die Preise für Bauland angehoben hat, fällt dem Bürgermeister auf: „Die alten Häuser im Ort gehen jetzt besser weg.“ In der Nachbargemeinde Wullersdorf kosten Gemeindebauplätze 50 Euro pro m 2 .

Corona-Krise verschärfte den Trend

„Die Nachfrage ist rasant“, berichtet Bürgermeister Richard Hogl. Die Corona-Krise verschärfte den Trend, sich ein Eigenheim am Land zu schaffen. Allerdings: „Wir haben so gut wie keine Bauplätze mehr.“ Erst Mitte 2022 könne die Gemeinde wieder Bauland erschließen.

Die Marktgemeinde Ravelsbach verfügt zwar selbst über kein verwertbares Bauland, ermöglicht aber den Verkauf von Bauplätzen durch Baulandmobilisierungsverträge. „Bereits bei der Umwidmung von privaten Grundstücken in Bauland wird ein Bauzwang verhängt“, erläutert Bürgermeister Walter Schmid.

Durch die Mobilisierung von seit langer Zeit im Bauland befindlichen Grundstücken war es möglich, Baulücken zu schließen. „Dafür wurde der Gemeinde sogar ein großes Lob vom Land Niederösterreich ausgesprochen“, freut sich Bauamtsleiter Stefan Widerna. Für die Zukunft gibt es bereits neue Umwidmungen. So soll demnächst die Winkler-Siedlung II in Gaindorf freigegeben werden.

Probleme durch Bauland, das nicht bebaubar ist

Ein Blick ins Retzer Land: Während es in der Gemeinde Zellerndorf derzeit trotz großer Nachfrage einen Verkaufsstopp gibt, werden in der Gemeinde Schrattenthal mehrere Bauprojekte umgesetzt. „Bei uns ist auch das Problem, dass vieles als Bauland ausgewiesen, aber faktisch nicht bebaubar ist“, erklärt Zellerndorfs Bürgermeister Markus Baier. „Wir müssen die Bauland-Reserven noch mobilisieren. Das unterliegt einem langwierigen und aufwendigen Verfahren“, meint Baier.

In Schrattenthal ist Bürgermeister Stefan Schmid stolz auf die laufenden Projekte; das größte besteht in Obermarkersdorf. Dort wird eine komplett neue Siedlung geschaffen. Diese wird neben einem geschwungenen Straßenverlauf auch über Sickermulden verfügen. Seit in der kleinen Stadtgemeinde mit den Umwidmungen gestartet wurde, sind bereits mehr als die Hälfte der Baugründe verkauft worden.

Durch den Glasfaserausbau und immer bessere Anbindungen in die Städte, sowohl öffentlich als auch im Straßenverkehr, werde die Region immer attraktiver, sagt Schmid, vor allem für junge Familien.

Auch im Pulkautal berichten die Bürgermeister, seit Corona und dem S 3-Ausbau mehr Bauplatz-Anfragen zu erhalten. In Mailberg etwa winkt für eine Hauptwohnsitzmeldung eine Extraförderung.