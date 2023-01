Meilenstein: Erstmals über 5.000 FF-Mitglieder

Werbung

„Wir haben Mitte September 2022 zum ersten Mal in der Geschichte die Grenze von 5.000 Feuerwehrmitgliedern im Bezirk Hollabrunn überschritten, das freut uns natürlich sehr“, spricht Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger einen historischen Moment im Jahresrückblick an. Mit diversen Aktionen, wie etwa der Feuerwehrfamilie, wurde in der Vergangenheit versucht, Mitglieder zu gewinnen.

Konkret zählt der Bezirk derzeit 5.048 Mitglieder, davon 3.645 Aktive. Im Bezirk Hollabrunn gehören 471 Frauen der Feuerwehr an. Ein Anteil von 9,3 Prozent. „Damit liegen wir sogar leicht über dem NÖ- Schnitt“, ist Zaussinger stolz auf diese Zahl.

Einen Wermutstropfen gibt es im Rückblick auf 2022 aber auch: „Wir haben erneut eine Feuerwehr verloren“, denkt er an die FF Ragelsdorf, deren neun Mitglieder, wie berichtet, in die Freiwillige Feuerwehr Pfaffendorf-Karlsdorf eingegliedert wurden. Im Jahr 2016 hatte der Bezirk noch 117 Feuerwehren. „Durch die Zusammenlegungen ist es jedoch in fast allen Fällen gelungen, den Mannschaftsstand zu halten“, ist der Bezirksfeuerwehrkommandant froh.

Generell sehe es mit dem Nachwuchs im Bezirk gut aus, denn es gibt 25 Feuerwehrjugendgruppen, denen 307 Mitglieder angehören, davon sind 107 Mädchen. Knappe 170 haben beim Feuerwehr-Wissenstest mitgemacht, 216 beim Fertigkeitsabzeichen „Melder“. Acht Jugendliche haben sogar das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold absolviert.

Wie sah es mit den Einsätzen im vergangenen Jahr aus? Es waren exakt 1.568 im Bezirk. 1.110 davon waren technische Einsätze, 233 waren Brandeinsätze. Warum es so viel weniger technische Einsätze als noch 2021 waren – damals wurde an der 2.000er-Marke gekratzt –, erklärt Zaussinger: „Der Ausschlag an technischen Einsätzen 2021 war das Hagelunwetter.“ Auch die Brandsicherheitswachen sind seit 2019 zurückgegangen. „Das liegt an den vielen abgesagten Veranstaltungen.“

Die Einsatzzahlen würden im Durchschnitt der vergangenen Jahre liegen. „Im Frühjahr hatten wir mehrere große Brände, unter anderem in Seefeld-Kadolz, Fahndorf oder auch in der Stadt Hollabrunn“, erinnert sich der Bezirksfeuerwehrkommandant. Insgesamt gab es über 60 Alarmierungen zu schweren Verkehrsunfällen mit Menschenrettung. „Einige unserer Sonderdienstmitglieder waren auch weit über die Bezirksgrenzen im Einsatz, zum Beispiel bei den Waldbränden am Truppenübungsplatz Großmittel oder bei den Waldbränden in Frankreich“, war die Expertise aus dem Bezirk gefragt.

