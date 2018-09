Die SPÖ Niederösterreich ist auf Reformkurs. Unter anderem soll die innerparteiliche Demokratie gestärkt werden. Dazu gab es auch eine Mitgliederbefragung, deren Ergebnisse vergangene Woche präsentiert wurden. Der NÖN liegen auch die Bezirksauswertungen vor.

Sind Sie stolz, SPÖ-Mitglied zu sein? 121 von 177 Befragten im Bezirk beantworteten diese Frage mit einem unumwundenen Ja. Nur einer meinte, das treffe nicht zu, für 36 trifft es „eher nicht“ zu. Elf Mitglieder machten dazu keine Angaben. Das ergibt eine mittlere Zustimmung von 89 Prozent, zwei Prozentpunkte über dem NÖ-Wert.

Für SPÖ-Bezirksvorsitzenden Richard Pregler ist das keine Überraschung: „Wir spüren derzeit einen grundsätzlichen Zuspruch“, meint er. In Land und Bund würden die Sozialdemokraten auch gute Arbeit leisten. „Aber wir verkaufen das noch viel zu schwach“, räumt Pregler ein. „Das gilt leider auch für den Bezirk Hollabrunn.“

Arbeit der Landesregierung als positiv beurteilt

86 Prozent der Befragten im Bezirk beurteilen die bisherige Arbeit der SPÖ-Mitglieder in der Landesregierung mit sehr oder eher positiv. Bei den politischen Themen, auf die man sich konzentrieren soll, liegt das Thema „Arbeitsplätze in der Region“ mit Infrastruktur, Verkehr etc. weit vorne (46 %). Dahinter: Erhalt der Sozialversicherungen (33 %), Leistbares Wohnen (31 %), Gesundheitssystem (30 %), Ausbau der Kinderbetreuung (28 %), die Sicherung gerechter Pensionen (27 %) und der Pflege (22 %) sowie die soziale Sicherheit („gegen Hartz IV in Österreich“, 20 %).

Dass das Präsidium des Landesparteivorstandes von derzeit 18 auf zwölf Mitglieder verkleiner werden soll, begrüßt Pregler. „Damit wollen wir handlungsfähiger und schneller werden.“ Dass er der einzige Delegierte aus dem Bezirk Hollabrunn ist, findet er naturgemäß schade. Gerne hätte er hier auch die Bezirksfrauenvorsitzende und Hollabrunner Stadträtin Elke Stifter nominiert.

Zusätzlicher Bezirksbetreuer freut die Roten

Was ein rotes Plus für den Bezirk bedeuten sollte: Nach einer Evaluierung der im Vorjahr umgesetzten Strukturreform soll das Konzept der Regionalmanager beibehalten, im Weinviertel jedoch ein zusätzlicher Bezirksbetreuer eingesetzt werden. Das wird bedeuten, dass sich Kommunalmanager Patrick Eber, der derzeit auch für Korneuburg zuständig ist, künftig ganz auf seinen Heimatbezirk konzentrieren kann. „Das freut uns sehr“, unterstreicht Pregler.

Betreuungsangebot in den Ferien sollte ausgeweitet werden

Zufrieden ist der SPÖ-Bezirksvorsitzende mit der Kampagne zum Thema Kinderbetreuung, auf die sich die Genossen zuletzt fokussiert haben. In Hollabrunn wünscht sich der Stadtparteichef, dass das Betreuungsangebot in den Ferien auf mehrere Katastralgemeinden ausgeweitet wird.

Fraktionschef Alexander Eckhardt will sich für mehr Schulstartgeld einsetzen. Die derzeit geltenden 50 Euro für Schüler der ersten und fünften Schulstufe seien keine ausreichende Lösung. Die Erhöhung der Essensgelder im Kindergarten sei ein falsches Signal, meint Gemeinderätin Elke Eckhardt.