Motorradlenker bei Unfall mit Wild verletzt .

Ein 70-jähriger Motorradfahrer ist am Montagnachmittag auf der Landstraße 1054 in einem Waldgebiet im Bezirk Hollabrunn mit einem Damhirsch zusammengestoßen. Der Lenker wurde bei dem Sturz "erheblich" verletzt, wie die Polizei berichtete. Der Mann wurde in das Landeskrankenhaus Horn gebracht.