Neue Fachfrau für das Tierwohl

Seit 2016 ist sie im Landesdienst, im Februar 2017 wechselte sie als Karenzvertretung an die Bezirkshauptmannschaft Horn. Nach einem Intermezzo bei Hollabrunns ehemaligem Bezirkshauptmann Stefan Grusch an der BH Gmünd ist Andrea GrafLaurer nun die neue Amtstierärztin in ihrem Heimatbezirk Hollabrunn.

Die NÖN durfte die Zellerndorferin zu einem „Einsatz“ am Biohof von Josef und Christine Bauer in Grund begleiten. Die Mission: Blutabnahme bei sechs Rindern, um diese auf Blauzungenkrankheit zu überprüfen – eine Viruserkrankung bei Wiederkäuern, die in unseren Gefilden derzeit nicht vorkommt. Damit das so bleibt, werden pro Region und Quartal zwölf Proben genommen. In Grund wurden sechs Galloway-Angus-Rinder vom Bauernhof Bauer zur Abnahme „gebeten“.

Insgesamt 130 Rinder, darunter 40 Mutterkühe, haben hier ein schönes Zuhause im Freien. Bei kaltem, aber klarem Wetter geht der Amtstierarzt-Besuch flott über die Bühne. Nur ein Tier hat keine große Lust, doch auch da klappt’s mithilfe von Landwirt Josef Bauer und seinen Söhnen Bernhard und Josef jun. beim zweiten Versuch problemlos.

„Mehr Anzeigen wegen schlechter Haltung“

Für Graf-Laurer – ihr Bruder ist bekannter Winzer in Deinzendorf, der Vater züchtete selbst Schweine – war der Wunsch, Veterinärmedizinerin zu werden, früh klar. Dass sie diesen Beruf – nach Erfahrungen in mehreren Bereichen – nun nahe ihres Heimatortes ausüben kann, sei umso schöner. Die Aufgaben seien vielfältig und nicht zuletzt im Tierschutzbereich gelagert. „Anzeigen wegen schlechter Haltung nehmen zu“, bestätigt die Amtstierärztin.

Ihre Bio-Produkte vertreibt Familie Bauer übrigens in einem kleinen Geschäft am Kutschkermarkt in Wien-Währing; auf Bestellung auch „Ab Hof“. Seit 2004 werden hier Galloway-Weiderinder gehalten – eine sehr widerstandsfähige Rasse, die ganzjährig im Freien gehalten werden kann und sich durch besonders langsames Wachstum auszeichnet. Erst nach zwei bis drei Jahren werden die Kalbinnen und Ochsen geschlachtet, wodurch das Fleisch besonders zart und schmackhaft ist.

