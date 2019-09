„Der Fahrplanwechsel im Dezember bringt zwei neue Verbindungen für den Bezirk Hollabrunn“, informiert Landtagsabgeordneter Georg Ecker (Die Grünen) im NÖN-Gespräch, der die ÖBB-Pläne bereits kennt. Änderungen könne es allerdings noch geben.

Einerseits wird am Freitag eine weitere Nachmittagsverbindung eingeschoben: ein Regionalzug, der um 14.41 Uhr von Floridsdorf wegfährt. „Das wird vor allem die Pendler freuen“, meint Ecker. Außerdem soll am Samstag eine Spätverbindung Richtung Wien die Tagesausflügler in die Region locken. Zudem wird der Regionalzug um 21.16 Uhr ab Retz künftig auch unter der Woche verkehren, der Regionalzug um 21.58 Uhr ab Wien-Mitte auch am Wochenende.

„Es sind kleine Stellschrauben, an denen hier gedreht wird. Ich freue mich aber über jede Verbesserung“, kommentiert der Hollabrunner die Änderungen. Für einen großen Wurf sei jedoch ein zweigleisiger Ausbau der Strecke nötig. „Zu den Stoßzeiten können auf der Strecke so, wie sie jetzt ist, nicht mehr Züge fahren“, sagt Ecker. Die Folgen sind Sitzplatzmangel und große Verspätungen durch das Abwarten von Gegenzügen in Göllersdorf.

Immerhin wurde im September laut Angaben der ÖBB eine Infrastrukturprüfung gestartet. Zu früh freuen darf man sich aber nicht, meint Ecker. Allein die Prüfung soll zwei Jahre dauern. „Angesichts des regen Zuzugs und der andauernden Probleme auf der Strecke haben wir diese Zeit eigentlich nicht“, sagt der Abgeordnete, der sich mehr Druck aus der Politik, insbesondere von Land und Gemeinden, für einen zweispurigen Ausbau wünscht.

„Die Planungen wurden vorgezogen“, sagt ÖVP-Bezirkschef Richard Hogl. Der Landtagsabgeordnete erinnert an die Zustimmung zum selektiven zweigleisigen Ausbau. Es gehe Schritt für Schritt in Richtung Ziel des zweigleisigen Ausbaus. Hogl verspricht, weiterhin Druck zu machen, um die Situation für die Pendler zu verbessern. Es werde sicher mit dem nächsten Infrastrukturminister diesbezüglich Gespräche geben.