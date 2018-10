Neues Zutrittsystem für Müllentsorgung .

Ab Jänner 2019 erweitert der Abfallverband Hollabrunn sein Service im Bezirk. Er öffnet die Pforten seiner vier Abfallsammelzentren (ASZ Hollabrunn, Ziersdorf/Heldenberg, Ravelsbach/Maissau, Dürnleis) für alle Bürger, die an die öffentliche Müllabfuhr angeschlossen sind. Dadurch ist es möglich, täglich seine Abfälle in einem dieser ASZ abzugeben. Auch am Samstag hat mindestens eines der ASZ einmal im Monat geöffnet.