NÖAAB auf Sommertour: "Leute spüren Hilfe zu wenig"

„Wir nutzen den Sommer, um mit den Leuten zu reden“, erzählte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, als sie im Zuge ihrer Sommertour den Bezirk besuchte. Sie ist Landesobfrau des NÖ Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbunds und will wissen, welche Sorgen und Vorschläge Mitarbeiter und Firmenchefs haben.

Die dominierenden Themen seien ganz klar die Teuerungen und die Energiezukunft. Sie beschreibt ihre Besuche in den verschiedenen Betrieben als „herzbewegend“, weil sie viel mitnehmen kann. Was Teschl-Hofmeister dabei wichtig ist: „Den Durchblick herstellen.“

Es gebe viele Förderungen und Pakete, die geschnürt wurden, um die Teuerungen zumindest etwas abzufedern. Aber: „Die Leute spüren die Hilfen noch zu wenig“, bemerkt die NÖAAB-Landesobfrau. Darum müsse mehr darüber gesprochen werden; auch, wie man an zusätzliche Förderungen kommt.

„Für mich ist es super zu sehen, was es für Betriebe gibt“, denkt sie etwa an Lamb Weston in Hollabrunn. Der Betrieb setzt gänzlich auf Gas und schmiedet derzeit Pläne für den Notfall. Es werde auf Heizöl umgestellt, doch das sei für das Unternehmen ein Rückschritt. Darum werde weiter nach Alternativen gesucht. Und: „Sie wollen selbst in die Lehrlingsausbildung einsteigen, um ihren Fachkräftebedarf zu sichern“, berichtete Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer im Pressegespräch, das im Verkostungsraum des Hollabrunner Landesweinguts stattfand.

Die Themen Lehrlinge und Energie waren auch jene, die die Mitarbeiter im Autohaus Weber beschäftigten. „Die Auftragslage ist gut, es gibt auch genug Mitarbeiter“, schildert Teschl-Hofmeister. Erfreulich sei, dass im Autohaus derzeit sieben Lehrlinge ausgebildet werden.

„Positiv ist, dass sich die Firmen überlegen, wie sie über den Winter kommen“, sagt die Landesrätin. Was Landtagsabgeordneten Richard Hogl aufgefallen ist: „Die Firmen schauen sehr auf ihre Mitarbeiter, sie sehen sie als Partner.“

Für ihn ist die Sommertour ebenfalls wichtig: „Die Menschen müssen sehen, dass jemand da ist, der mitdenkt und sie ernst nimmt.“ Es sei einfach, Versprechungen zu machen, vor allem, wenn man sie nicht halten müsse. Etwa die Forderung, die Mehrwertsteuer zu senken, hält Hogl nicht für sinnvoll: „Das ist einfach nicht umsetzbar, damit stopft man nur die Konzerne, bei den Leuten kommt das aber nicht an.“

