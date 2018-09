Dass die Nordwestbahn auf der Strecke zwischen Hollabrunn und Stockerau zweigleisig ausgebaut werden soll, ist ein Thema, das Georg Ecker, dem Landtagsabgeordneten der Grünen, keine Ruhe lässt: „Die Verspätungen der letzten Wochen haben uns die Probleme auf der Nordwestbahn wieder besonders deutlich in Erinnerung gerufen.“

Ein Beispiel war etwa der 23. August: Der Regionalzug R2214 war in Stockerau acht Minuten verspätet, in Hollabrunn waren es bereits 27 Minuten, wie Ecker in einem Screenshot festhielt. „Der Grund war einmal mehr, dass die Strecke zwischen Hollabrunn und Stockerau eingleisig ist. Die einzige Lösung für dieses Problem ist der Ausbau des Streckenabschnitts“, ist Ecker restlos überzeugt.

„ÖVP-Mehrheit wollte sich mit Problemen nicht beschäftigen“

„Die ÖVP-Mehrheit im NÖ Landtag rund um Landtagsabgeordneten Richard Hogl wollte sich nicht mit den Problemen, die auf der NordwestbahnStrecke bestehen, beschäftigen“, klagt Ecker und erklärt seinen nächsten Schritt. Er will jetzt mithilfe der Gemeinden das nötige Bewusstsein in St. Pölten und auch im Bund schaffen.

„Wir haben in der Region in Infrastruktur-Fragen in der Vergangenheit oft durch die Finger geschaut“, ärgert sich der Grüne. „Die Nordwestbahn ist als Lebensader für unsere Region immens wichtig. Der Ausbau ist daher dringend notwendig.“ Ecker ist sicher, dass viele Bürgermeister die Probleme ihrer Pendler kennen, und hofft darum auf deren Unterstützung.

Resolutionsantrag an betroffene Bürgermeister

Darum wird er all jenen Bürgermeistern, deren Gemeinden mit der Nordwestbahn Berührungspunkte haben, in den nächsten Tagen einen entsprechenden Resolutionsantrag zur Vorlage an den Gemeinderat zukommen lassen. Darin werden Landesregierung und Verkehrsminister aufgefordert, infrastrukturelle Maßnahmen zwischen Hollabrunn und Stockerau zu setzen, um dem Problem der zahlreichen Verspätungen auf der Bahnstrecke entgegenzuwirken. „Ich hoffe auf die Unterstützung der Bürgermeister, auch wenn es sicher innerparteilichen Druck geben wird“, ist Ecker guter Dinge.

„Sind in intensiven Verhandlungen mit der ÖBB“

Richard Hogl ist nicht nur Landtagsabgeordneter, sondern auch Bürgermeister von Wullersdorf und wird daher ebenfalls einen solchen Brief von seinem Landtagskollegen bekommen.

Richard Hogl (ÖVP) gehört als einziger der Spitzenkandidaten bereits dem Landtag an. | ÖVP

Er beschäftige sich sehr wohl mit der Situation der Pendler und wisse, dass das Landesratsbüro intensiv mit den ÖBB verhandelt. Allerdings seien diese Verhandlungen nicht einfach. „Bis der zweigeleisige Ausbau umgesetzt werden kann, wird es noch 10, 15 Jahre dauern“, meint Hogl und verspricht, am Ball zu bleiben.