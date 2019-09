35 – 22 – 19 – 11 – 8: keine Lottozahlen, sondern die Tipps von ÖVP-Bezirkschef Richard Hogl vor der Wahl. Noch näher dran am Top-Tipp für das Ergebnis der Kurz-ÖVP waren Bezirksgeschäftsführer Hans Gschwindl (37,1 %) und Hollabrunns Bürgermeister Alfred Babinsky („Ich war Optimist, habe mit 37 bis 38 Prozent gerechnet.“). Klarerweise brandete kurz nach 17 Uhr jedenfalls großer Jubel im Hollabrunner ÖVP-Büro auf.

So musste nie Zweifel aufkommen, dass Eva-Maria Himmelbauer als Weinviertel-Spitzenkandidatin den Verbleib im Nationalrat schafft. Die 32-Jährige aus Leodagger dankte allen Unterstützern, die dieses Ergebnis möglich machten. „Gönnen wir uns nun eine kurze Verschnaufpause, dann laufen wir für euch in den Gemeinden“, hatte sie bereits die nächsten Wahlen im Blick.

Politische Rivalen haben "eine G'scheite draufkriegt"

„Wir freuen uns mit dir und mit Sebastian Kurz“, applaudierte und gratulierte auch Richard Hogl. Bereits in Gesprächen vor der Wahl habe sich gezeigt, dass Himmelbauer ein positives Standing im Bezirk hat. „Du bist eine starke Vertretung im Weinviertel.“

Hogl machte weiters kein Hehl über eine gewisse Genugtuung, was das Ergebnis der Rivalen betrifft, wobei er speziell die SPÖ ansprach: „Diejenigen, die ständig versuchen, uns madig zu machen, haben eine G’scheite draufkriegt.“

Gejubelt wurde auch bei den Hollabrunner Grünen: „Ich schlag‘ heut nur mehr ein“, verzichtete Landtagsabgeordneter Georg Ecker am Sonntag aufs Händeschütteln. „War sind selbst positiv überrascht, dass es so sensationell gut ausgegangen ist.“

Sandra Frank Überwältigt vom "sensationellen Ergebnis" sind die Hollabrunner Grünen. Das Ziel, in den Nationalrat zurückzukehren, ist erreicht.

Die Ökopartei hat nicht nur bundesweit das beste Ergebnis bei Nationalratswahlen eingefahren, sondern mit knapp 7,5 Prozent auch das beste im Bezirk Hollabrunn.

SPÖ-Pregler: "Es schmerzt, eine Löwin verloren zu haben"

Weniger fröhlich war die Stimmung in der roten Parteizentrale am Hollabrunner Koliskoplatz. „Es schmerzt, dass wir eine Löwin verloren haben, die für unseren Bezirk gekämpft hat“, sagte Bezirksvorsitzender Richard Pregler, als klar war, dass die Weinviertler Spitzenkandidatin Melanie Erasim ihr Direktmandat verloren hat und um den Einzug ins Parlament zittern muss. „Jetzt sind nur wieder die gestärkt, die den Bezirk still liegen lassen“, ist Pregler gar nicht glücklich darüber, dass die ÖVP gleich zwei Direktmandate im Wahlkreis holte.

Franz Enzmann Gedrückte Stimmung bei den Roten, sie haben auch im Bezirk große Verluste erlitten.

Sein Stellvertreter, Stefan Hinterberger, hofft bei der Mandatsverteilung auf den NÖ-Chef der SPÖ, Franz Schnabl: „Es gibt Bezirke, die haben drei oder mehr Mandatare und Bezirke wie Hollabrunn, die haben gar keinen.“ Hier müsse ein Umdenken stattfinden.

Klare Wahlniederlage für FPÖ

Christian Lausch, Spitzenkandidat der Freiheitlichen, spricht von einer klaren Wahlniederlage. Sein Direktmandat hat auch der Hollabrunner verloren. Auf der Landesliste hat er den fünften Platz inne; ob ihm dieser den Einzug ins Parlament sichert, ist ungewiss. „Es geht heute nicht um einzelne Personen“, meinte er am Wahltag. In den nächsten Tagen werde sich entscheiden, ob Lausch erneut für die Freiheitlichen in den Nationalrat einzieht.