Göllersdorf, Guntersdorf, Immendorf, Großkadolz, Pulkau, Rohrendorf/Pulkau, Pleissing, Obersteinabrunn, Niederfladnitz, Mitterretzbach und Kleinweikersdorf: Unter den 2.100 Orten, in denen es nach jüngster Auflistung des Bundesdenkmalamtes NS-Lager gab, finden sich auch einige im Bezirk Hollabrunn. Eine Aufarbeitung hat es hier bis heute jedoch kaum gegeben, oft sind diese Schatten der Vergangenheit selbst bei Gemeindevertretern gänzlich unbekannt, wie der Hollabrunner Historiker Ernst Bezemek bestätigt: „Ich habe für ein Heimatbuch recherchiert. Man hat gar nichts darüber gewusst oder nichts wissen wollen.“

Gesichert scheint: Es hat sich durchwegs um Zwangsarbeitslager für ungarische Juden gehandelt, die ganz am Ende des Zweiten Weltkriegs installiert wurden. Stätten, an denen jüdische Bürger, Kriegsgefangene und Feinde des Regimes gefangen gehalten, gefoltert und getötet wurden.

Standorte sind weitgehend unbekannt

Die meisten dieser Stätten sind heute nicht mehr erhalten und deren Standorte sind weitgehend unbekannt. Die Orte gerieten in Vergessenheit. Eines der am besten erhaltenen Zwangsarbeitslager, ist jenes in Pulkau. Ungarische Juden wurden hier ab 1944 zu Arbeiten im Steinbruch gezwungen.

Obwohl die Lage des einstigen Lagers in Niederfladnitz laut Bundesdenkmalamt theoretisch bekannt ist, lassen sich dort heute keine Spuren mehr erkennen. Bürgermeister Friedrich Schechtner erklärt im NÖN-Gespräch, dass kaum etwas über die NS-Zeit in seinem Heimatort bekannt ist. „Der Überlieferung nach gab es auch in Niederfladnitz Zwangsarbeiter, welche während des Tages in den Betrieben arbeiteten und am Abend im damaligen Gasthaus interniert und bewacht wurden“, erzählt er über spärliche Aufzeichnungen.

Ebenfalls in der Gemeinde Hardegg, in Pleißing, sollen laut dem Bundesdenkmalamt zwischen 15 und 20 jüdische Frauen untergebracht gewesen sein. Welche Arbeiten sie dort verrichten mussten, wo sie untergebracht waren oder wie es ihnen in der Zeit erging, ist dem Bürgermeister nicht bekannt.

Berichte über Verstecke im Wald

Obwohl viele der Lagerstätten in Vergessenheit geraten sind, zeichnet sich in der Stadtgemeinde Hardegg die Menschlichkeit der ansässigen Bürger ab, die trotz des Krieges nicht verloren ging. Schechtner erzählt von Aufzeichnungen aus der Chronik: „Dort wird auch von Verstecken im Wald nahe der Thaya berichtet. Es gab einige verfolgte Personen, die dort untergekommen sind und von mutigen Ortsbewohnern versorgt wurden.“

„Bei uns wurden ukrainische Juden den Bauernhöfen zugeteilt“, weiß Guntersdorfs Bürgermeister Roland Weber. Wenn etwa eine Bäuerin einen Hof alleine zu bewirtschaften hatte, weil ihr Mann im Krieg war oder er gefallen war. Ein Denkmal oder Ähnliches findet sich in der Gemeinde aber nicht. „Alle Akten wurden in den letzten Kriegstagen verbrannt“, sagt Weber. Was blieb, sind Geschichten, aber keine Dokumente. „Ich hätte kein Problem damit, diese Geschichten aufzuarbeiten“, betont der Familienvater. „In unserer Gegend ist eine Aufarbeitung nie passiert“, weiß Weber. Meist aus Angst oder Scham. „Es geht aber nicht darum, jemanden zu verurteilen, sondern um Geschichte.“