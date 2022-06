Öffentlicher Verkehr: „Wir sollten umdenken“

Werbung

Züge und Busse sind aufgrund des KlimaTickets und der hohen Spritpreise immer häufiger überfüllt, vermehrt werden Passagiere gebeten, die vollen Züge zu verlassen – trotz gültiger Tickets. Die NÖN hat im Bezirk nachgefragt, wie Bewohner und Bürgermeister die Öffi-Situation empfinden.

1.648 Menschen aus dem Bezirk nutzen das KlimaTicket für ganz Österreich, während 1.530 Besitzer eines KlimaTickets im Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) unterwegs sind. Demnach gehören fast 3.200 Käufer von rund 64.500 Niederösterreichern dem Pendler-Bezirk Hollabrunn an.

„Auch ich nehme aufgrund von Bequemlichkeiten öfter das Auto als öffentliche Verkehrsmittel“, offenbart der Hollabrunner Verkehrsstadtrat Josef Keck im NÖN-Gespräch. Die Entwicklung regt aber auch ihn zum Nachdenken an: „Im Grunde sind wir alle angehalten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, das tun wir aber viel zu wenig. Generell sollte die Bevölkerung daher umdenken, auch im Hinblick auf Mobilität im Allgemeinen.“

Dass einige Anbindungen im Bezirk ausbaufähig sind, bestätigt Retzbachs Bürgermeister Manfred Nigl. Froh sei man über die Bahnhaltestelle in Unterretzbach, in Mitter- und Oberretzbach gebe es aber vereinzelt Verbesserungswünsche hinsichtlich des Busverkehrs. „Es ist generell eine Frage des Geldes, aber leider lässt auch die Nutzung zu wünschen übrig“, erzählt Nigl. Eine hohe Aufwertung beim Zugverkehr wäre zudem der Stundentakt.

Nicht zufrieden mit dem öffentlichen Verkehrsnetz ist Peter Frühberger, Bürgermeister von Seefeld-Kadolz: „Am Wochenende fehlt es im Pulkautal an Verbindungen, dadurch ist die Anbindung für Urlauber, die kein Fahrzeug haben, sehr eingeschränkt.“ Vor allem von Gästen des JUFA-Hotels in Seefeld-Kadolz gebe es immer wieder Beschwerden. „Da gehört schon etwas gemacht“, findet Frühberger.

Pendler nicht restlos zufrieden

Therese und Gerald Strommer aus Göllersdorf nutzen Züge regelmäßig, um zu ihren Arbeitsplätzen in Korneuburg und Wien zu gelangen. Gründe fürs Pendeln mit den Öffis sind die gute Verbindung und der Umweltgedanke. „Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, es fahren bei uns halt schon noch viele alte Garnituren. Diese sind nicht barrierefrei und WLAN in den Zügen wäre super“, sagt Pendlerin Therese Strommer.

Zusätzlich wünsche sie sich ein halbstündiges Intervall nach Wien. Besonders die langen Wartezeiten auf Züge und Zugausfälle nerven die Göllersdorferin: „Bei Verspätungen sollen die ÖBB immer die Gründe sagen und die voraussichtliche Zeitverzögerung, teilweise fallen Züge auch einfach aus. Um den Fahrpreis erwarte ich mir als Vielfahrer das beste Service.“

Melissa Brenninger, die jeden Tag vom Göllersdorfer Bahnhof nach Wien in die Schule pendelt, bemängelt den fehlenden Busverkehr in ihren Heimatort Großstelzendorf. „Nach der Schule, wenn es schon spät ist, muss mich jemand vom Bahnhof abholen“, erzählt die 18-Jährige. Ihre Mutter Martina Brenninger ergänzt, dass zudem wenig bis keine Busse nach Furth oder zu Orten um Hollabrunn von Großstelzendorf fahren, was oft sehr mühsam sei.

Therese Strommer wünscht sich von den ÖBB noch mehr Anreize, auf Öffis umzusteigen: „Das KlimaTicket ist ein erster Schritt, aber jetzt hab’ ich es mit überfüllten Zügen zu tun. Das heißt, der Schuss ist leider nach hinten losgegangen.“

