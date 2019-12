Unerwartete Konkurrenz für Bürgermeister Herbert Leeb. SPÖ tritt in allen Bezirksgemeinden an.

„Ja, es war sehr kurzfristig“, sagt Hubert Hofstetter aus Schöngrabern, dass sich eine neue Liste in Grabern formiert hat: „Team gemeinsam für Grabern“ heißt der Zusammenschluss, der aus einigen ÖVP-Gemeinderäten wie Hof-stetter, Georg Leeb und Werner Schall besteht.

Über die konkreten Beweggründe will das Team auf NÖN-Nachfrage nicht sprechen, um „politischen Hick-Hack“ zu vermeiden. Hofstetter betont jedoch, dass er nur deswegen an der Spitze der Liste stehe, „weil jemand vorne stehen muss“. Generell werde im Team entschieden. „Wir wollen eine starke Opposition sein“, kündigt der Schöngraberner an. 21 Personen stehen auf der Liste, die „ganz klar Grabern gemeinsam gestalten“ will, wie der Listenerste betont.

Warum sich die Liste von der ÖVP abgespalten hat, kann auch der amtierende Bürgermeister Herbert Leeb nicht sagen. „Überrascht hat es mich aber nicht“, sei eine Trennung abzusehen gewesen. Mit einer neuen Liste werde es natürlich eine neue Verteilung der Mandate – die ÖVP hält aktuell 15 von 19 – geben. Wie diese Verteilung aussehen wird, könne nur der Wähler entscheiden.

Umgekehrt zu Grabern entwickelte sich die Situation in der Bezirkshauptstadt. Hier hatte sich seit Monaten eine ÖVP-nahe Liste angekündigt, die auch schon umfangreiche Vorbereitungen getroffen hatte. Letztlich wurde aber doch auf eine Kandidatur verzichtet. Ausschlaggebend soll gewesen sein, dass Alfred Babinsky versprochen wurde, keine Liste zu stellen, sollte er die ÖVP in den Wahlkampf führen. Allerdings wurde auch noch mit einer Liste spekuliert, als längst klar war, dass Babinsky der schwarze Spitzenkandidat sein wird …

Bei der Bezirks-SPÖ herrscht indes Jubelstimmung, denn sie hat es trotz einiger Zweifler im Vorfeld geschafft, in allen 24 Gemeinden Listen mit mindestens acht Kandidaten aufzustellen. „Das ist heute leider nicht mehr selbstverständlich“, sagt Bezirksgeschäftsführer Patrick Eber, der in seiner Heimatgemeinde Zellerndorf als Spitzenkandidat ins Rennen geht. Schwierig sei es deswegen, weil selbst Familienangehörige von potenziellen roten Kandidaten „Angst vor der übermächtigen ÖVP“ hätten.

Dass die SPÖ in allen Gemeinden Kandidaten stellt – mit vielen neuen Gesichtern –, macht Eber auch deswegen stolz, weil die Freiheitlichen nur in 15 Orten vertreten sind. „Und das, obwohl sie uns auf anderen Ebenen schon überholt haben.“

Während die Roten in manchen Gemeinden um Kandidaten kämpfen mussten, gibt Spitzenkandidat Stefan Hinterberger in Göllersdorf erfreut bekannt: „Wir gehen mit dem Maximum von 42 Kandidaten für die Gemeinderatswahl an den Start.“ Besonders erfreulich sei, dass das Team auch von einigen Nicht-Parteimitgliedern unterstützt werde.