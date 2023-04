ÖVP-Hogl: „Wer unzufrieden ist, hätte mehr werben müssen“

„Ich bin froh über das Arbeitsübereinkommen“, sagt Landtagsabgeordneter Richard Hogl (ÖVP) in einem Pressegespräch, in dem er erklärt, wie es zur schwarz-blauen Zusammenarbeit gekommen sei. Die ÖVP habe bei der Landtagswahl ihre Mehrheit verloren, durch das Proporzsystem in Niederösterreich hätten die Wähler festgelegt, welcher Partei welche Funktionen zustehen. Daran ändere auch das Abkommen nichts. Ein Spiel der freien Kräfte, wie es manche gefordert hätten, wäre eine Katastrophe gewesen, meint Hogl. „Man wäre immer nur mit teuren Kompromissen in Entscheidungen gestolpert“, glaubt der Abgeordnete.

Durch das Arbeitsübereinkommen mit den Freiheitlichen gehe man in den nächsten fünf Jahren einen stabilen Weg. „Man braucht einen Plan. Das macht man ja daheim auch nicht anders, wenn größere Vorhaben anstehen“, meint Hogl.

Für ihn war immer klar, dass die ÖVP die Tür zur FPÖ nicht zuschlagen dürfe. Doch zunächst verhandelte seine Partei mit der SPÖ, „weil es Spannungen zwischen der Landeshauptfrau und der FPÖ gab“, spielt er auf die verbalen Angriffe auf Johanna Mikl-Leitner an.

Nach „Arbeitsverweigerung“ der SPÖ wurde mit FPÖ verhandelt

Die Forderungen der SPÖ hätten enorme Kosten verursacht. Bei vier der fünf Kernpunkte hätte man sich einigen können, doch bei der Arbeitsplatzgarantie für Langzeitarbeitslose konnte die ÖVP nicht mitgehen. „Wir haben 18.000 offene, echte Jobs in Niederösterreich“, weiß Hogl. Für alle anderen hätten künstliche Arbeitsplätze geschaffen werden müssen.

Sven Hergovichs Sager, dass er sich eher die Hand abhacke, als einen der fünf Punkte nicht durchzubringen, bezeichnet Hogl als Arbeitsverweigerung. Darum wurden die Verhandlungen mit dem neuen SPÖ-Niederösterreich-Chef und seinem Team („Die wurden nur die Kern-Buam genannt.“) eingestellt.

Die Freiheitlichen „hatten das Verantwortungsgefühl, dass es im Land weitergehen muss“, schildert Hogl, dass ÖVP und FPÖ trotz tiefer persönlicher Gräben rasch zusammengefunden haben. Der Wullersdorfer Bürgermeister ist zufrieden, dass sich Schwarz und Blau schließlich darauf geeinigt haben, die Kinderbetreuungsoffensive - wie von der ÖVP geplant - umzusetzen. Das bedeutet, dass die Gruppen im Kindergarten kleiner werden, jedes Kind ab zwei Jahren einen fixen Kindergartenplatz hat, die Kindergärten im Sommer nur noch eine Woche geschlossen sind und dass die Tagesbetreuung für Kinder unter zwei Jahren am Vormittag gratis ist.

Wer jetzt unzufrieden ist, dem sage ich: Dann hättest du vorher mehr werben müssen, damit wir die Mehrheit bekommen.“ Richard Hogl, Landtagsabgeordneter der ÖVP

Den umstrittenen Corona-Fonds hält Hogl für richtig. So werden nur jene Strafen zurückgezahlt, die vom Verfassungsgericht gekippt wurden. „Das hätte das Land ohnehin machen müssen“, sagt er. Wichtig sei auch, allen jenen zu helfen, die einen Schaden durch Corona, die Impfung oder die Maßnahmen erlitten haben. Das ermögliche besagter Fonds.

Die viel kommentierte „Deutschpflicht am Schulhof“ relativiert der Landtagsabgeordnete ebenfalls. Niemand werde bestraft, wenn er nicht Deutsch spricht. Aber: „Ziel muss es doch sein, dass man möglichst rasch Deutsch lernt, damit sich die Leute integrieren und Teil der Gesellschaft werden können.“

„Bahn-Pakt gilt“: Am Ausbau der Nordwestbahn wird festgehalten

Beim Punkt „Mobilität“ musste Hogl schmunzeln, weil er an den Vorwurf der Bezirks-SPÖ dachte, dass er sich nicht genug für den Ausbau der Nordwestbahnstrecke eingesetzt habe. „Da sieht man, wie manche Möchtegern-Politiker Pakte ernst nehmen.“ Wie berichtet, gibt es ein 2,3-Milliarden-Bahn-Paket. „Wenn man im Arbeitsübereinkommen nicht explizit widerspricht, dann heißt das, dass der Pakt weiterhin gilt“, versichert Hogl, dass am Bahnausbau festgehalten werde.

Hogl ist also froh über die Zusammenarbeit mit der FPÖ. Doch dafür hagelt es viel Missmut. Den niederösterreichischen SPÖ-Chef nagelt die ÖVP nun an seinem Hand-abhacken-Sager fest. Doch wie steht Hogl zur Aussage seiner Landeshauptfrau, dass die ÖVP sicher nicht mit den Freiheitlichen zusammenarbeiten werde? „Ich kann immer nur das festlegen, was ich selbst in der Hand habe“, sagt er. Darum könne man vor der Wahl nicht ausschließen, mit wem man danach nicht oder schon zusammenarbeiten wird. „So etwas zu sagen, ist ein Kardinalfehler, egal, wer ihn gemacht hat“, übt er hier Kritik an den eigenen Reihen.

Was sagt der Landtagsabgeordnete allen jenen in den eigenen Reihen, die die schwarz-blaue Zusammenarbeit nicht gutheißen? „In der Politik geht es nur mit Mehrheiten. Minderheitsregierungen haben sich noch nie lange gehalten. Wer jetzt unzufrieden ist, dem sage ich: Dann hättest du vorher mehr werben müssen, damit wir die Mehrheit bekommen.“

