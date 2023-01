ÖVP: „Land steht an erster Stelle“

Werbung

Sie wird als „Überraschung im Bezirk“ bezeichnet: Elisabeth Appel aus Kleinstetteldorf ist auf der Landesliste der ÖVP auf prominentem Platz, nämlich Nummer 9 hinter Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

Wie kommt man auf die Landesliste? „Man wird gefragt“, antwortet die Leiterin des Göllersdorfer Kindergartens. In ihrem Fall war es Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die sie gefragt hat, ob sie kandidieren möchte. „Ich arbeite eng mit ihr zusammen, das hat meine Entscheidung erleichtert.“ Appel, die in der Landespersonalvertretung tätig ist, ist es nämlich wichtig, dass das „Kinderösterreich“ umgesetzt wird. Hier habe sie im Vorfeld mitgearbeitet. „Es ist ganz wichtig, beim Betreuungsangebot die Qualität zu steigern. Das ist eine große Entlastung für die Familien“, stimmt Florian Hinteregger, Kandidat Nummer 4 auf der Bezirksliste und dreifacher Vater zu. Ab 2024 sollen Zweijährige einen Platz im Kindergarten bekommen können. Gemeinden, denen es früher möglich ist, können im September 2023 starten. Dies werde derzeit evaluiert.

Richard Hogl verriet im Pressegespräch während des Neujahrsempfangs, dass es derzeit in der Stadt Hollabrunn eine „beherzte Gruppe“ gebe, die sich um einen FH-Standort bemüht. Er selbst gehöre ihr an, um bei den Planungen dabei zu sein und Schnellschüsse zu vermeiden. Der Schwerpunkt soll auf klimaangepasstem Bauen liegen.

Der Spitzenkandidat ist froh, dass der Ausbau der Schnellstraße S3 über die Bühne gegangen ist, man merke, dass sich Betriebe ansiedeln und einiges in Bewegung ist. Ein emotionales Thema sei der Ausbau der Nordwestbahnstrecke. „Es hat nie einen Verkehrsminister gegeben, dem die Bahn in der Region ein Anliegen war“, betont Hogl.

ÖVP legt Fokus auf den ländlichen Raum

Der Bedarf steige, die Pendler müssen entlastet werden. Hier ärgert er sich über Forderungen der SPÖ: „Da reden die Blinden von der Farbe!“, denkt er etwa an Breitenwaida, wo sich ein zweigleisiger Ausbau aufgrund des Platzbedarfs als herausfordernd gestalte.

„Mit klarer Mehrheit können wir den ländlichen Raum weiterentwickeln. Niemandem ist das so wichtig, wie uns!“, spricht der Spitzenkandidat etwa das Straßennetz im Schmidatal an, das weiter ausgebaut werden soll.

Dass die ÖVP im Wahlkampf als „die Niederösterreichpartei“ auftritt, bezeichnen die Mitbewerber als überheblich. Die NÖN fragte bei Hogl nach, was er dem entgegnet: „Für uns steht Niederösterreich an erster Stelle. Wir arbeiten bis zum Schluss und haben einen fairen Wahlkampf gefordert, dem sich keiner angeschlossen hat!“, unterstreicht der Abgeordnete und betont, dass bis Ende 2022 gearbeitet wurde. Auch Hinteregger, Vizebürgermeister in Sitzendorf, schaltet sich ein und nennt den Grund, der für ihn auf der Hand liegt: „Wir sind tagtäglich für die Bürger da, darum sind wir die Niederösterreichpartei.“

