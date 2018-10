Einstimmigkeit herrschte im Landtag, als es darum ging, eine Resolution zu beschließen, die die Bundesregierung, speziell Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) und die ÖBB dazu auffordert, Maßnahmen für eine zuverlässigere und pünktlichere Verkehrsabwicklung auf der Nordwestbahnstrecke in die Wege zu leiten.

„Leider ist es nur eine Aufforderung an den Bund, die Verantwortung wird nach Wien abgegeben“, ist Landtagsabgeordneter Georg Ecker (Die Grünen) zwar froh, dass das Problem allen Fraktionen bewusst ist, doch ortet er, dass das Land dem blauen Verkehrsminister eins auswischen will. „Davon, dass in der Sache etwas passiert, sind wir weit weg“, seufzt Ecker.

„Die Nordwestbahn ist die Lebensader des Bezirks Hollabrunn. Diese ist wegen der Eingleisigkeit verstopft.“Georg Ecker (Die Grünen)

„Durch diese Situation wird das Leben der Pendler unerträglich“, weiß auch Landtagsabgeordneter Richard Hogl (ÖVP), dass die überfüllten Züge am Morgen und die langen Verspätungen für die Pendler zermürbend sind. Deswegen brachte der Verkehrsausschuss, dem auch Hogl angehört, den Resolutionsantrag ein, um die Infrastruktur auf der Nordwestbahnstrecke zu verbessern.

Das Wagenmaterial soll verbessert werden, Takte sollen verdichtet und Bahnsteige verlängert werden. Und: „Personenverkehr muss endlich Vorrang vor dem Güterverkehr haben.“

Auch wenn sich Ecker über dieses positive Zeichen freut: „Die Nordwestbahn ist die Lebensader des Bezirks Hollabrunn. Diese ist derzeit wegen der Eingleisigkeit zwischen Hollabrunn und Stockerau verstopft.“ Darum brachten die Grünen gemeinsam mit der SPÖ den Zusatzantrag im Verkehrausschuss ein, die Strecke zwischen Stockerau und Hollabrunn zweigleisig auszubauen. „Das wurde von der ÖVP und der FPÖ abgelehnt.“ Das verwunderte den Hollabrunner, da sich die Blauen im Bezirk stets für einen zweites Gleis ausgesprochen haben.

Lausch: „Sind nach wie vor für den zweigleisigen Ausbau“

„Mit Bedauern müssen wir feststellen, dass unser Abänderungsantrag zu einem zumindest teilweise zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke zwischen Wien und dem Bezirk Hollabrunn von der ÖVP und der FPÖ abgelehnt wurde“, meldete sich Landtagabgeordneter Gerhard Razborcan, Verkehrssprecher der NÖ Sozialdemokraten, via Aussendung zu Wort. Für die Pendler der Region sei dies ein herber Schlag.

„Wir sind nach wie vor für den zweigleisigen Ausbau“, sagt Christian Lausch, Nationalratsabgeordneter und Bezirkschef der FPÖ. „Wir sind ein Pendler-Bezirk und für diese müssen wir etwas tun“, wollen die Freiheitlichen auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben, aber Maßnahmen setzen, die rasch durchführbar sind. „Das ist redlicher. Und das wollen die Menschen mehr, als irgendwelche Luftgleise“, spielt Lausch auf die SPÖ-Aktion vor einigen Jahren an. Hier legten die Roten ein zweites Gleis, das – weil symbolisch – nur wenige Meter lang war.

Außerdem spricht er von einem gemeinsamen Termin zwischen Verkehrsminister Hofer und den Lokalpolitikern, um über die Nordwestbahn zu sprechen. Hogl verspricht indes, sich für rasche Verbesserungen einzusetzen. Bereits in den nächsten Tagen hat er mit der Nationalratsabgeordneten Eva-Maria Himmelbauer einen Termin mit Verantwortlichen der ÖBB.