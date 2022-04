Pfarrer mischte in Pernersdorf stets mit

Werbung

Mit der Zusammenlegung der Gemeinden Pernersdorf, Peigarten, Pfaffendorf/Karlsdorf und Ragelsdorf entstand mit 1. Jänner 1971 die Großgemeinde Pernersdorf. 1974 erfolgte die Erhebung zur Marktgemeinde.

Für Pernersdorf bedeuteten der Zusammenbruch der Monarchie und das Ende des Ersten Weltkriegs auch das Ende der marktwirtschaftlichen Ausrichtung nach Znaim. Am deutlichsten zeigt sich das an der Einwohneranzahl der Gemeinde. Waren es im Jahr 1880 noch 1.110 Einwohner, so lebten 1923, ein Jahr nach der Unabhängigkeit Niederösterreichs, nur noch 954 Menschen in Pernersdorf. Im Jahr 1934 waren es mit 917 noch einmal weniger Einwohner.

Die Entwicklung setzte sich bei den ansässigen Gewerbebetrieben fort. Im Jahr 1900 gab es 43 Betriebe, 1970 noch neun und 1982 war mit drei Betrieben der Tiefpunkt erreicht. Im Jahr 2010 zählte man in Pernersdorf 62 land- und forstwirtschaftliche Betriebe, davon 29 Haupterwerbsbetriebe.

Das ambivalente Verhältnis zwischen Sozialdemokratie und Christlichsozialen in der Ersten Republik in der Region zeigt ein Vorfall bei der Gemeinderatswahl in Peigarten 1924: Da der Pfarrer von Pfaffendorf die Christlichsozialen in seinen Predigten unterstützte und den Wählern von der Gemeindevorstehung am Wahltag Brot und Geselchtes gereicht wurden, erhob die SDAP (Sozialdemokratische Arbeiterpartei) Klage beim Verfassungsgerichtshof. Letztlich scheiterte sie jedoch mit ihrem Ansinnen.

Das rege Vereinsleben endete 1938 abrupt

Seinen Einfluss demonstrierte der Pfarrer gerne auch in den Vereinen der Gemeinde. Neben der 1929 gegründeten Freiwilligen Feuerwehr bestanden in Pfaffendorf die Pfarrgruppe St. Georg des Marienvereins, ein 1906 gegründeter Losverein Pfaffendorf-Karlsdorf und der Weinbauverein, der 1927 aus der Taufe gehoben wurde.

Das rege Vereinsleben des Ortes endete mit der von den nationalsozialistischen Machthabern verfügten Auflösung der Vereine und der Entziehung des kirchlichen Vereinsvermögens im Jahr 1938.

