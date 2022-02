Pfarrgemeinderatswahl 2022: Motivierte Jugend ist gefragt

„Leicht war die Suche nicht, aber wir haben letztlich für alle Pfarren genügend Kandidaten für die Pfarrgemeinderatswahl gefunden“, sagt Pfarrer Jerome Ambarusi, als ihn die NÖN auf die nahenden Pfarrgemeinderatswahlen anspricht. Das Gremium wird österreichweit am 20. März gewählt.

Ambarusi ist als Seelsorger für die Pfarren Hohenwarth, Mühlbach, Zemling, Maissau, Limberg und Eggendorf am Walde zuständig. Viele Gläubige wurden gefragt, ob sie aktiv in der Pfarre mitarbeiten wollen, manche haben zugesagt: „Einige sagen, dass sie gerne in der Pfarre mithelfen wollen, aber in den Pfarrgemeinderat möchten sie nicht gewählt werden.“

Trotz allem engagiert sich auch die Jugend für die Pfarren. Vor allem in Hohenwarth gibt es junge Familien, die sich als Kandidaten für die Wahl zur Verfügung gestellt haben. Das musikalische Engagement von Pfarrer Ambarusi, der mit seinen Liedern und Texten immer wieder für Aufsehen sorgt, hat eine positive Auswirkung auf das religiöse Leben. Dennoch gibt es Pfarren – etwa Mühlbach –, wo vorwiegend die ältere Generation die Verantwortung im Pfarrleben übernehmen möchte.

Dass Diskussionen um Probleme innerhalb der katholischen Kirche eine Auswirkung auf die Wahlen haben könnten, glaubt der Geistliche nicht. Es gehe jetzt vor allem um die Anliegen in den eigenen Pfarren.

Derzeit ist in der Pfarre Maissau Christa Fleschitz stellvertretende Vorsitzende des Gremiums. „Die meisten Kandidaten sind 50 plus“, sagt sie. Es sei leider nicht gelungen, junge Menschen für eine Position im Pfarrgemeinderat zu gewinnen. „Vielleicht hätte man die Jugend schon früher ansprechen und in die Tätigkeiten in der Pfarre einbinden müssen.“ Erfreulich findet es Fleschitz, dass in der Pfarre Maissau mehrere neue Kandidaten zur Wahl stehen. Es gehe vor allem darum, Althergebrachtes ebenso wie viel Neues zuzulassen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden