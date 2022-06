Physikalische Therapie: Ärztin fordert besseres Angebot

Werbung

Es sei äußerst bedauernswert, dass im Krankenhaus Hollabrunn keine für die Patienten angemessene physikalische Therapieoption besteht, schreibt die Haugsdorfer Allgemeinmedizinerin und Ärztevertreterin Helga Öller in einer Nachricht an die Spitalsdirektion sowie an die Abgeordneten Richard Hogl und Eva-Maria Himmelbauer. Viele Patienten würden erst sehr spät Termine bekommen, manche komplett abblitzen. „Das ist inakzeptabel“, findet Öller.

Für alle physikalischen Maßnahmen müssen die Menschen im Hollabrunner Bezirk bezahlen und bekommen nur minimal Geld rückerstattet, unterstreicht die Medizinerin und meint: „Es wäre natürlich ein kassenambulatorisches Institut anzudenken.“

Zusammenfassend sei zu sagen, dass es keine physikalische Therapie auf Krankenkasse im Hollabrunner Bezirk gibt. Man sollte diesbezüglich Maßnahmen setzen, um diese Situation zu verbessern; „besonders, da unser Bezirk finanziell einer der ärmsten in unserem Land ist“, meint Öller.

Seitens der Landesgesundheitsagentur (LGA) wird die Kritik der Medizinerin zurückgewiesen. Das Landesklinikum Hollabrunn sei per gesetzlichem Auftrag für die medizinische Versorgung von krankenanstaltenpflichtigen Patienten sowie für deren ambulante Anschlussbehandlung sowie natürlich für die Versorgung von medizinischen Notfällen zuständig. „Diese Leistungen werden auch im Rahmen des Physikalischen Instituts für die Patienten erbracht“, unterstreicht LGA-Sprecherin Barbara Schindler-Pfabigan.

Eine Mitversorgung der Bevölkerung im Zuständigkeitsbereich externer Einrichtungen sei in allen Krankenanstalten Österreichs nicht vorgesehen. Kassenverträge mit externen Therapieinstituten würden im Zuständigkeitsbereich der Krankenkassen liegen.

Eine Anfrage bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch unbeantwortet.

