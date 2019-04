Auch im Wahlkreis liegt die FSG klar voran, muss im Gegensatz zum Landestrend jedoch ein kleines Minus hinnehmen: von 51,1 aus 49,2 Prozent. Umgekehrt legte die ÖVP-Flanke NÖAAB-FCG regional um 1,5 Prozentpunkte auf 34,9 Prozent zu. FA-FPÖ sowie AUGE/UG verbesserten sich ebenso leicht.

Der amtierende Arbeiterkammerrat Christian Kauer (FSG) zeigte sich „sehr zufrieden mit dem Ergebnis“. Dass durch den Wahlkampf die Daseinsberechtigung der Arbeiterkammer diskutiert und für gut befunden wurde, macht den Waitzendorfer ebenfalls froh. „Es wurde honoriert, dass die AK immer da ist.“ Und das sei der FSG dank des Wahlergebnisses auch in den nächsten fünf Jahren möglich.

Kauer, der der Kammer erhalten bleibt, hat seit 1994 nur eine einzige Vollversammlung versäumt.

NOEN Johann Werl zieht nun für den NÖAAB in die Kammer ein.

NÖAAB-FCG-Bezirksspitzenkandidat Johann Werl dankte den Wählern, „die dem Miteinander in der Arbeiterkammer eine Chance geben wollten“. Der Verlust zweier Mandate sei schade, aber: „Wir haben uns für dieses neue Miteinander eingesetzt und wollen dieses nun in der Arbeiterkammer leben“, sagt der Parisdorfer, der nun als Nachfolger des langgedienten Bruno Engel in den Kammerrat einzieht und sich weiterhin stark dem Lehrlingsthema widmen will: „Wenn bald geburtenstarke Jahrgänge in Pension gehen, haben wir ein Dilemma.“

Der Zuwachs der freiheitlichen Gewerkschafter sei ein Zeichen, dass „die Schwarzmalerei der Roten, wie schlimm die Regierung, im Besonderen die FPÖ, ist, nicht gefruchtet hat“, meint FPÖ-Bezirkschef Christian Lausch. Die Wähler hätten sich von der Panikmache nicht beeindrucken lassen. Im Bezirk stellten die Blauen übrigens keinen eigenen Kandidaten, sondern unterstützten jene in Mistelbach und Korneuburg.

Die Grünen in der AK, die AUGE/UG, hielten ihre Mandate. „Ich bin damit zufrieden, auch angesichts der nach wie vor bestehenden Verwechslungsgefahr mit einer weiteren Gruppierung, die Grün im Namen trägt und durch negative Schlagzeilen aufgefallen ist“, sagt Landtagsabgeordneter Georg Ecker. „Unsere AK-Rätinnen und -Räte werden sich auch in den nächsten Jahren konsequent für Umwelt- und Klimapolitik sowie soziale Gerechtigkeit einsetzen.“