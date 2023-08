Polit-Debatte übers Recht auf Bargeld

Das Thema Bargeld in den Gemeinden beschäftigt die Politik in den Sommermonaten. Die SPÖ setzt sich dafür ein, dass in jeder Gemeinde ein Bankomat stehen soll. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will das Bargeld per Verfassungsgesetz absichern.

„Vor der Eröffnung der Hollabrunner Augustwiesn noch schnell zum Bankomaten? Das ist in Göllersdorf zum Glück noch möglich“, ist Stefan Hinterberger, Gemeinderat in Göllersdorf und Vorsitzender der SPÖ im Bezirk, froh.

Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer will Recht auf Bargeld verankert wissen. Foto: Max Gsöls

Er weiß aber, dass das nicht in jeder Gemeinde so ist, etwa in der Stadtgemeinde Hardegg. „Gerade in einer Tourismus-Gemeinde wie Hardegg sollte das eine Selbstverständlichkeit sein“, meint der Rote. Er unterstützt darum die Forderung von SPÖ-Landesrat Sven Hergovich nach einem Bankomaten in jeder Gemeinde. Denn: „Die Menschen haben ein Recht auf ihr Bargeld.“

Der ländliche Raum würde damit gestärkt werden, ist Hinterberger überzeugt. Außerdem wäre das ein deutliches Zeichen für den Erhalt von Bargeld. Geht es nach den Sozialdemokraten, sollen die Banken per Gesetz dazu verpflichtet werden, mindestens einen Bankomaten pro Gemeinde zu betreiben.

Was meint Hollabrunns ÖVP-Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer dazu? Sie begrüße den Vorstoß des Bundeskanzlers, Bargeld stärker zu verankern. Pro Jahr werden in Österreich etwa 47 Millionen Euro an 9.000 Bankomaten abgehoben. Diese Zahlen zeigen laut Himmelbauer, welch hohen Stellenwert das Bargeld in Österreich habe. „Das Recht auf Bargeld und die Wahlfreiheit in der Erledigung der Geschäfte zwischen Kartenzahlung, Überweisung oder Barzahlung muss bleiben“, sagt sie. Bargeld bedeute nicht nur Unabhängigkeit, sondern auch Sicherheit. „Besonders in Krisensituationen“, betont die Abgeordnete.

In manchen Regionen ortet Himmelbauer, ebenso wie die SPÖ, eine Unterversorgung. Es sei vollkommen richtig, einen gesetzlichen Rahmen in Bezug auf die Zahlungsgeschäfte zu schaffen.