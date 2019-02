Überfall auf den Penny-Markt, Verfolgungsjagd, Autoschieberbande: Die jüngsten Kriminalfälle in Hollabrunn haben nun die ÖVP auf den Plan gerufen. Es sei notwendig, die Polizeiinspektion rund um die Uhr in voller Stärke zu besetzen, auch wenn es krankheits- oder ruhestandsbedingt zu Ausfällen kommt.

Beamte aus Kostengründen nicht zu ersetzen oder nachzubesetzen, führe zu einer enormen Belastung der Polizeitruppe. Die Sicherheit für die Bürger sei nicht in vollem Umfang gewährleistet, schlägt die Hollabrunner VP rund um Bürgermeister Erwin Bernreiter nun Alarm.

VP-Resolution, um Mängel auszuräumen

Er will in der nächsten Gemeinderatssitzung eine Resolution einbringen, in der alle Verantwortlichen aufgefordert werden, die Mängel auszuräumen und dauerhafte Sicherheit zu gewährleisten.

Fordert einebefriedigendeLösung: Stadtchef Erwin Bernreiter.Archiv | NÖN-

„Hier gibt es keinen Spielraum“, mahnt der Stadtchef. Es sei die berechtigte Erwartungshaltung der Bevölkerung, die bestmögliche Sicherheit rund um die Uhr zu gewährleisten, deshalb setzen wir uns für die dringende Nachbesetzung der offenen Dienstposten vehement ein.“

FP-Lausch: „ÖVP hat Innenministerium gröbst umgefärbt!“

„Den Bericht mit Foto kann die Hollabrunner ÖVP gleich an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka schicken. Mit den Worten: ,Danke, dass ihr versagt habt!‘“, ärgert sich FPÖ-Parlamentarier Christian Lausch über die Bürgermeisterpartei. Das Innenministerium sei 20 Jahre lang in der Hand der ÖVP gewesen. Zuletzt hatten dieses Amt eben Mikl-Leitner und Sobotka inne. „Sie haben es gröbst umgefärbt, es war schwärzer als schwarz!“

Erst seit den Nationalratswahlen 2017 stellen die Freiheitlichen den Innenminister. „Die neue Regierung bildet Polizisten aus, die Planstellen werden nachbesetzt“, verspricht Lausch. Allerdings gehe das nicht von heute auf morgen. Das Ausschreibungsprozedere müsse eingehalten werden, das Ausbilden junger Polizisten dauere zwei Jahre. „So lange sind wir eben noch nicht in der Regierung. Das ist ein einfaches Rechenbeispiel, das kann auch die Hollabrunner ÖVP lösen …“ Es sei schlicht ein Witz, dass ausgerechnet die ÖVP jetzt mehr Sicherheit für die Bevölkerung fordere, obwohl sie „20 Jahre nichts dafür getan hat“.

SP-Dechant: „Polizei leidet schon seit Jahren unter Personalmangel“

„Etwas verwundert“ zeigt sich auch SPÖ-Stadtparteichef Friedrich Dechant über die Ankündigung. „Hat die ÖVP Hollabrunn schon vergessen, dass sie von 2000 bis 2017 den Innenminister gestellt hat und auch die jetzige Landeshauptfrau in dieser Zeit Innenministerin war?“, ortet Dechant parteipolitische Gründe hinter der Resolution.

SPÖ-Stadt-parteichefFriedrichDechant ortet eine politisch motivierte„Alibi-Aktion“. | NOEN

„Der Koalitionspartner FPÖ stellt den Innenminister und diesem will man zum Sündenbock machen, obwohl alle wissen, dass die Polizei schon seit Jahren unter Personalmangel leidet.“

Die ÖVP, die ein Ende des Streitkurses in der Regierung versprochen hat, solle sich selbst an der Nase nehmen und auf Bundes- bzw. Landesebene eine Verbesserung der Situation für die Polizisten zu erreichen.