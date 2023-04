Rad-Tourismus: „Wir hoffen auf eine noch bessere Auslastung“

Radfahren im flachen Weinviertel ist beliebt, weiß der Retzer Tourismusstadtrat Daniel Wöhrer: „Der Anteil am Radtourismus in der Region ist sicher 30 Prozent vom Gesamtumsatz.“

Direkt nach dem Weintourismus punktet Retz bei Besuchern nämlich mit seinen schönen Radwegen und Kellergassen. „Im Althof stehen in der Hochsaison bis zu 50 Räder in der Garage und das Hotel hat ungefähr 120 Betten“, freut sich Wöhrer über den Zustrom. Alle Jahre kämen Unterkünfte hinzu, die einen Räderverleih anbieten. Die Nachfrage in der Weinstadt selbst sei so groß, dass einige Verleihstationen hinzugekommen sind. So etwa sgrafit-bike am Retzer Hauptplatz, wo das ganze Jahr über ungefähr 30 Räder unterschiedlichster Art zur Verfügung stehen. „Wir sind sehr zufrieden, denn der Verleih läuft wirklich gut. Jeden Tag werden Buchungen vorgenommen“, erklärt Wöhrer.

E-Bike-Verleih vom Weingut Burger wird gut angenommen

Einen E-Bike-Verleih bietet auch das Weingut Burger in Kalladorf mit seinem bekannten Heurigen. Von allen Gästen können die Räder von April bis in den Oktober ausgeliehen werden, um Ausflugsziele in der Umgebung zu erreichen. „Primär am Wochenende wird der Radverleih besonders von unseren Nächtigungsgästen gut angenommen“, sagt Juliane Burger auf NÖN-Anfrage.

Das Sport- und Seminarhotel Hollabrunn hat im vergangenen Sommer ebenfalls E-Bikes angeschafft. „Der Verleih lief mit dem Start letzten Sommer ganz gut an, wir hoffen aber in diesem Jahr auf noch eine bessere Auslastung“, vermeldet Hotelchef Gregor Weislein. „Die Wahrnehmung seitens der Mitarbeiter ist schon so, dass vermehrt Radurlauber bei uns in Hollabrunn haltmachen.“

20 E-Rad-Servicestationen im Bezirk

In der Stadtgemeinde Hollabrunn gibt es neben dem Studentenheim übrigens noch drei weitere Rad-Servicestationen, teilweise auch mit Lademöglichkeit: am Bahnhof Hollabrunn bei der Nextbike-Station, hinter der Radlerrast Raschala und – bald – im Bereich des Parkplatzes neben der Bahn in Breitenwaida.

Von der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg wurden 20 E-Rad-Servicestationen bereitgestellt, wo kleine Reparaturen durchgeführt, die Reifen aufgepumpt und E-Bikes aufgeladen werden können. Die Stationen sind im ganzen Bezirk verteilt. Ziel des Projektes ist es, den CO2-Ausstoß zu senken und die Bevölkerung zum Umstieg auf die umweltfreundlichen Drahtesel zu motivieren.

Museumsleiter Fritz Hurtl mit Hochrad am Retzer Hauptplatz. Foto: Retzer Fahrradmuseum

Retzer Fahrradmuseum öffnet seine Pforten

Ein Rad-Ausflug zum Rad-Museum? Wer schon immer die Vorläufer heutiger City-, Trekking-, Rennräder und Mountainbikes im Original sehen wollte, ist im Fahrradmuseum in der Weinstadt Retz am Schlossplatz 5 genau richtig. Ab 1. Mai 2023 ist wieder geöffnet – bis 31. Oktober, täglich von 14 bis 17 Uhr. Dann vermitteln Initiator Fritz Hurtl und sein Team auf 360 m² barrierefreier Ausstellungsfläche fast 200 Jahre Fahrradgeschichte. Die Sammlung umfasst rund 250 Exemplare der historischen Drahtesel. Zu sehen sind unter anderem Laufräder, Hochräder, Tretkurbelräder sowie ein Modell eines dampfbetriebenen Fahrrades aus dem 19. Jahrhundert.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.