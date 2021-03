Die Ratscherkinder, die die Glocken in der Karwoche ersetzen, gehören zum österreichischen Brauchtum. Im Vorjahr waren Corona-bedingt nur vereinzelt Ratschen zu hören. „Das ist heuer anders“, freut sich Dechant Michael Wagner, der die Göllersbachpfarren betreut.

Dass heuer geratscht werden darf, liege an einer Ausnahme der Bundesregierung, die es bereits für die Sternsinger-Aktion gegeben hat. Die Einschränkungen seien nicht drastisch. „Im Grunde ist das Ratschen recht normal, die Kinder kommen ja gar nicht in die Häuser wie beim Sternsingen“, erklärt Wagner. Die Kinder müssen darauf achten, Abstand voneinander halten und Maske tragen. Ein gemeinsames Essen und Gruppenübernachtungen entfallen. Dann sei man ziemlich abgesichert: „Die Kinder werden ja regelmäßig in der Schule getestet. Manche gehen zusätzlich vor dem Ratschen testen“, weiß der Geistliche.

Die Gruppenstärke und die Anzahl der Gruppen seien von Ort zu Ort verschieden und hängen in erster Linie von den verfügbaren Kindern ab. Hauptsächlich greifen die Ministranten zur Ratsche. Die Gruppenzusammensetzung sei durch die Verordnung nicht vorgegeben, es können verschiedene Familien zusammenkommen. „Natürlich schauen wir aber, dass, wenn möglich, Geschwisterkinder miteinander gehen“, sieht Wagner die Regelungen als nicht sonderlich streng. Nach letztem Wissensstand stehe einer möglichst normalen Abwicklung des Brauches also nichts im Wege. „Wir werden sehen, ob sich noch etwas ändert und was schlussendlich herauskommt“, ist der Dechant für weitere Änderungen gewappnet.

In Bezirkshauptstadt soll geratscht werden

Kleinere Gruppen werden in der Bezirkshauptstadt mit ihrer Ratsche losziehen; zwei bis drei Kinder, vorzugsweise aus einem Haushalt. „Wir waren uns alle einig, dass das Ratschen heuer im möglichen Rahmen stattfinden sollte“, informiert Klara Aberham, die gemeinsam mit Victoria Brauneis das Ratschen in Hollabrunn organisiert. Die Rückmeldung der Kinder sei positiv: „Alle freuen sich auf das Ratschen!“

In Hollabrunn wird übrigens nicht nur auf der Straße, sondern auch im Turm der St.-Ulrichs-Kirche geratscht. Die uralte Turmratsche wurde von der Katholischen Männerbewegung renoviert. „Ich schätze, sie wiegt 20 Kilo und hat sicher 100 Dezibel; im Umkreis von 500 Metern hört man sie bestimmt“, ist Curt Schmidt überzeugt. Darum werden die Ministranten, die in den Kirchturm hinaufsteigen und ratschen, einen Ohrenschutz tragen. Geratscht werde eher sporadisch, „wenn es jemanden freut“, sagt Schmidt. Einziger Fixpunkt: „Am Karsamstag vor der Osternacht“, da ist die Kirchenratsche sicher im Einsatz.

Josef Brauneis ist Mitglied der Männerbewegung und gelernter Tischler. Nachdem die Ratsche im ersten Lockdown die engen, steilen Stiegen hinuntergeschleppt worden war, erneuerte er die gesprungenen Holzteile und die verrosteten Metallverbindungen. Ende Jänner wurde das renovierte Gerät in die Glockenstube gebracht.

„In unseren Pfarrgemeinden Alberndorf, Haugsdorf, Jetzelsdorf und Pfaffendorf wird das Ratschen der Kinder unter der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften stattfinden“, sagt Pfarrer Placidus Leeb. Die Ratscher werden sich nach einem Schreiben der Diözese richten, in dem die Regeln angeführt sind.

Am Lärm der Holzinstrumente habe sich in den Pulkautaler Pfarrgemeinden übrigens noch niemand gestört, im Gegenteil: „Die Menschen freuen sich gerade in dieser Zeit über die Abwechslung“, weiß Janusz Linke, Pfarrer von Hadres und Seefeld-Kadolz. Außer: „Leute, die aus Wien kommen und hier die Ruhe suchen, die sind vielleicht weniger begeistert vom Lärm.“

In seinen Pfarrgemeinden werde erst am Palmsonntag entschieden, ob heuer geratscht wird.

In den Schmidatal-Pfarren Hohenwarth, Mühlbach und Zemling werden die Ratschen vermutlich stumm bleiben. In der Pfarre Ravelsbach ist „noch alles offen“, sagt Pastoralassistent Martin Wieser. Für die Osterfeiertage stehe fest, dass die größeren Gottesdienste im Freien abgehalten werden sollen. Falls eine Palmweihe nicht möglich ist, können die Palmzweige von den Gläubigen selbst gesegnet werden. Eine „publikumslose“ Segnung durch den Priester hält er für nicht passend. „Der Segen betrifft in erster Linie die Menschen, nicht die Zweige.“

Ob in Sitzendorf die Ratschen erklingen, wenn die Glocken nach Rom fliegen, werde im Laufe der Woche entschieden, informiert Pastoralassistentin Karin Putz.

Begeisterung der Kinder bleibt heuer aus

Keinesfalls in Gruppen wird in der Pfarre Maissau geratscht. Es sei nicht leicht, einen gangbaren Weg zu finden, um alle Wünsche zu erfüllen, sagt Organisatorin Daniela Zellhofer im NÖN-Gespräch. Manche Eltern seien in Sorge um die Gesundheit ihrer Kinder.

Gertraud Mühlberger teilt die Ziersdorfer Ratscher ein. Früher waren bis zu acht Gruppen unterwegs. Nun hofft sie, dass wenigstens eine zustande kommt. Seit Weihnachten hat sie kaum Kontakt zu den Ministranten, die üblicherweise ratschen gehen. „Heuer wird es durch die Hygienemaßnahmen wahnsinnig schwer werden, Kinder fürs Ratschen zu begeistern.“