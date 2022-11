Ravelsbacher Adventmarkt: 700 Kerzen im Lichtergarten

Traditionell starten die Pulkauer mit dem Christkindlmarkt am ersten Adventsonntag in die besinnliche Zeit. Der Markt zieht sich rund um das Rathaus, das Europahaus und den Pöltingerhof. Neben Brauchtum und Kultur, Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten wird auch Kinderprogramm angeboten.

Ein paar Aussteller sind auch in Pulkau ausgefallen. „Ich nehme an, dass es die Unsicherheit ist“, sagt Organisatorin Tanja Heilinger. Es dürfte heuer aber vielleicht auch Kurzentschlossene geben, die dann doch dabei sind. Besonderen Wert werde auf die Regionalität der Aussteller gelegt. „Wir haben in der Region ja ein buntgemischtes Angebot“, freut sich Heilinger auf die Veranstaltung.

Tradition hat auch der Ravelsbacher Adventmarkt rund um die Jakob Prandtauer-Kirche, der am 3./4. Dezember zum 27. Mal über die Bühne gehen wird. Spätestens wenn die Dämmerung anbricht und 700 Kerzen im „Garten des Lichts“ die Nacht erhellen, weiß man, warum dieser Adventmarkt mittlerweile über die Landesgrenzen hinweg bekannt ist.

Das Zentrum des Gartens bildet eine Schmidataler Krippe mit lebensgroßen Figuren aus Stroh. Die Krippenlandschaft in der Prandtauer-Kirche ist eine der größten in Niederösterreich und mit ihren rund 100 Jahre alten Krippenfiguren jedenfalls einen Anblick wert. Etwas erhöht, direkt neben der Ruine des Hungerturmes, befindet sich die auf mehreren Ebenen liegende Gleisanlage der Gartenmodellbahn. Diese kann nur wenige Tage im Jahr öffentlich besichtigt werden.

Bezirk Hollabrunn Adventmärkte 2022: „Eine lange Durststrecke für alle“

