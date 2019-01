Die Opfer waren Frauen, die Täter Männer – und sie standen in einer Beziehung oder gehörten zur Familie ihrer Mordopfer. Das ist, was die fünf Gewalttaten – vier davon in Niederösterreich – gemeinsam haben. Doch was ist der Grund für die aktuelle Häufung von Morden an Frauen?

Gewalt gegen Frauen spielt sich meistens familiären Umfeld oder im nähren Bekanntenkreis ab. Im überwiegenden Teil der Fälle kennen die Frauen ihren Peiniger. | John Gomez /Shutterstock.com

„Das Aggressionspotenzial ist extrem gestiegen und es betrifft mehr Menschen, als man glaubt“, nickt Kristina Venturini-Köck und bezweifelt, dass die Zahl der Frauenberatungsstellen ausreicht. Die bekannte Hollabrunner Rechtsanwältin sieht den Grund dafür im immer ausgeprägteren Unvermögen, miteinander zu reden. Das fange bei der Erziehung an. Handy und Co. seien immer und überall dabei.

Dazu komme, dass es gerade im ländlichen Raum noch viele unterdrückte Frauen gibt. Der Mann sei ein Musterverhalten gewöhnt. Kommt es zur Beziehungskrise, sei er völlig überfordert. „Man muss auch den Männern sagen, dass es nicht der Weltuntergang ist, wenn die Frau sie verlässt“, sagt Venturini-Köck. Oft sei es der Umstand, die billige Putzfrau oder Köchin zu verlieren, der Männer austicken lässt.

„Zwischen Beratung und Tat lagen nicht einmal zwölf Stunden“

„Bevor ich mich scheiden lasse, bringe ich sie um“, hat die Anwältin bereits zu hören bekommen und erzählt von einer schockierenden Bluttat, wo das Ehepaar zuvor noch bei ihr war, um Scheidungsmodalitäten zu klären. „Zwischen Beratung und Tat lagen nicht einmal zwölf Stunden“, erinnert sich Venturini-Köck, die allen betroffenen Frauen rät: „Schreiben Sie einen Brief, dass die Ehe kaputt war. Gehen Sie der Gefahr aus dem Weg und ziehen Sie aus!“

Dass das Hauptübel in Kommunikationsdefiziten zu finden ist, unterstreicht auch der erfahrene Hollabrunner Bezirksrichter Erhard Neubauer. „Es werden WhatsApps hin- und hergeschickt, aber man ist es nicht mehr gewöhnt, Konflikte verbal auszutragen. Wenn das Häferl dann übergeht, kommt es zu solchen Taten.“

Er selbst sei – durchaus erfolgreich – bemüht, speziell in Zivilverfahren ein Einvernehmen zwischen den Parteien herzustellen. Da ist er sich auch nicht zu schade, etwa bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, vor Ort zu vermitteln. Was ihm ebenfalls auffällt: Die Bereitschaft, anstatt der gerichtlichen Strafe gemeinnützige Arbeit zu verrichten, ist enden wollend: „Sicher nicht!“, bekomme er da immer wieder zu hören.

„Die verbale wie auch die körperliche Gewalt nehmen zu“, beobachtet Eva Kreiner, Direktorin des Sozialpädagogischen Betreuungszentrums (SBZ) in Hollabrunn. „Die Hemmschwelle, aggressiv zu werden oder Drohungen auszusprechen, ist niedriger geworden.“ Als Grund dafür sieht sie die Verrohung der Sprache. Das führe dazu, dass Gefühle weniger ausgesprochen werden. Die Folge: Es wird zu eher steinzeitlichen Methoden gegriffen, seinen Emotionen Ausdruck zu verleihen.

„Die verbale wie auch die körperliche Gewalt nehmen zu“

Eva Kreiner spricht auch aus, dass es unterschiedliche kulturelle Verständnisse in der Gesellschaft gibt, die ebenso zur steigenden Gewalt beitragen. „Manche haben den Wert der Gewaltfreiheit noch nicht verstanden.“ In einigen Kulturen stehe Gewalt für Stärke, dafür, seinen Besitz, die Frau, vor anderen zu schützen. Diese Mentalität färbe auch auf jene ab, die eigentlich in einer anderen Kultur beheimatet sind. Warum? „Wenn sich die Frage stellt, ob man Täter oder Opfer ist, ist man eher der Täter“, hat die SBZ-Direktorin eine simple Antwort.

Was die Gesellschaft tun kann, um Gewalttätigkeit zurückzudrängen? „Thematisieren! Und eindeutig Haltung beziehen, dass das nicht in Ordnung ist.“

Die offiziellen Zahlen zeigen im Bezirk Hollabrunn übrigens nur einen geringen Anstieg der Gewalt. Es wurden 21 polizeilich ausgesprochene Betretungsverbote registriert (NÖ gesamt: 1.428).