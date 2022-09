Retz und Wullersdorf jubeln über ihre Blasmusik-Erfolge

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Musikvereine aus dem ganzen Land, die in den letzten fünf Jahren im Schnitt die besten Punktewertungen erreichten, waren zum ersten NÖ-Landesbewerb „Musik in Bewegung“ in Zwettl eingeladen. Den ersten Erfolg verbuchten die Kapellen des Bezirks noch vor dem Start, wurden doch gleich vier Musikvereine aus der BAG Hollabrunn (Bezirksarbeitsgemeinschaft) dazu eingeladen: der Jugend-Musikverein Wullersdorf in Stufe C sowie die Grenzlandkapelle Hardegg, die Stadtkapelle Retz und die Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung in der höchsten Stufe E.

Auf der Sportanlage Edelhof boten der C.M. Ziehrer Musikverein Zwettl und der Sportclub Zwettl eine Top-Veranstaltung. Landesstabführer Georg Speiser zeichnete mit seinem Stellvertreter Markus Kohl für die Organisation des Bewerbs verantwortlich. Nach dem Festakt mit einem Gesamtkonzert der teilnehmenden Orchester wurde es ernst: Es folgten die Auftritte vor der Jury mit Bundesstabführer Erik Brugger, dessen Stellvertreter Gerhard Dopler, NÖ-Militärkapellmeister Adolf Obendrauf sowie Burgenlands Landesstabführer Andreas Blutmager.

Unter Moderation von Landesobmann-Stellvertreter Gerhard Schnabl ernteten die Kapellen großen Beifall; dabei musste der Bewerb aufgrund einer Gewitterfront sogar vorübergehend unterbrochen werden. Doch trotz Regens wurde gespielt und marschiert.

Während sich dann die Jury zur Beratung zurückzog, verlagerte sich das Geschehen ins Festzelt, wo die Militärmusik und später „die Marchviertler“ für Stimmung sorgten.

„Eine absolut wiederholungswürdige Veranstaltung. Es zeigte sich wieder einmal: Blasmusik – eine Sprache, die jeder versteht!“, resümierte BAG-Sprecher Martin Schiner und gratulierte allen angetretenen Kapellen zu ihrem Engagement, sich dem Bewerb zu stellen und in die notwendige Vorbereitung zu investieren.

Die fantastische Leistung, dass mit der Stadtkapelle Retz (Stufe E) und dem Jugend-Musikverein Wullersdorf (Stufe C) gleich zwei Vereine ihre Bewerbsstufe für sich entscheiden konnten, unterstreiche die hervorragende und qualitätsvolle Arbeit, die in den Musikvereinen im Bezirk geleistet wird.

„Meilenstein in der Vereinsgeschichte“

„Die Einladung zur ersten Landeswertung und ganz besonders der erste Preis in der Höchststufe E stellen einen weiteren beeindruckenden Meilenstein in der 55-jährigen Vereinsgeschichte der Stadtkapelle Retz dar“, war Gründungsmitglied, Chronist und Ehrenobmann Robert Löscher sichtlich gerührt. „Die Entschlossenheit aller Musikerinnen und Musiker, sich mit voller Begeisterung diesem Projekt zu widmen, zeigt den enormen Tatendrang unserer Vereinsgemeinschaft“, freute sich der Obmann der Stadtkapelle Retz, Richard Wimmer.

Gerhard Forman, Ehrenkapellmeister und langjähriger Stabführer, lobte die „konsequente und disziplinierte Probenarbeit bei teilweise tropischen Temperaturen während der Exerzierproben im Juli und August“. Das unterstreiche die Motivation und Einsatzbereitschaft. Und Kapellmeister Thomas Wurm meinte: „Das richtungsweisende Feedback der hochkarätig besetzten Jury öffnet weiterhin Entwicklungspotenzial und den Ehrgeiz, an unserem konsequenten musikalischen Weg festzuhalten.“ „Es ist ein beflügelndes Gefühl, ein Teil dieser großartigen Gemeinschaft sein zu dürfen“, dankte Stabführer Matthäus Rößler allen Beteiligten.

Ebenso groß war der Jubel in Wullersdorf: „Alleine die Einladung zur Landeswertung war für uns eine große Auszeichnung. Mit dem Sieg in Stufe C haben wir alle Erwartungen übertroffen und freuen uns wahnsinnig über den wohl größten Erfolg unserer Vereinsgeschichte“, so Stabführer Michael Arbes.

Kapellmeisterin Verena Lassel und Vereinsobmann Lukas Rohrer waren sowohl Musiker des Erfolgsteams als auch Choreographen der intensiven Siegesfeier, die sich von Zwettl bis zum Feuerwehrfest in Immendorf erstreckte. -cr, sf-

