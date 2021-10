Bei der Bundeskonferenz der Kinderfreunde durfte Richard Pregler am vergangenen Wochenende nicht fehlen. Der Immendorfer ist nämlich nicht nur Bezirksvorsitzender der SPÖ sondern auch Vorsitzender der Kinderfreunde im Bezirk.

Bei ihrer Konferenz beschlossen die Kinderfreunde ihre Arbeits- und Themenschwerpunkte für die kommende Zeit. Außerdem standen Neuwahlen auf dem Programm: Der Wiener Stadtrat Jürgen Czernohorszky wurde mit überwältigender Mehrheit zum Bundesvorsitzenden gewählt. Das freut Pregler besonders, immerhin verbindet die beiden eine enge Freundschaft aus gemeinsamen beruflichen Tagen: Pregler ist Direktor eines Bildungscampus in Wien Floridsdorf, Czernohorszky war Präsident des Wiener Stadtschulrats.

Bald gibt's neue Ortsgruppe der Kinderfreunde

„Die Kinderfreunde sind nicht nur Fürsprecher für unsere Jüngsten und stets um die Einhaltung deren Rechte bemüht. Sie kämpfen auch für Verbesserungen zum Beispiel in Österreichs Kindergärten", erklärt Pregler den Aufgabenbereich der Kinderfreunde und spricht die aktuelle Kampagne "Mehr Knödel für unsere Kindergärten“ an, die eine bessere Finanzierung des wichtigen Bereichs der elementaren Bildung fordert.

Im Bezirk sind vor allen die Freizeitangebote der Kinderfreunde sowie die Ferienbetreuung bekannt, doch es gibt noch weitere Betätigungsfelder: So betreiben die Kinderfreunde eigene Kindergärten, Kinderschutzzentren, Eltern-Kind-Cafés, Feriencamps, Familiensprechstunden und vieles mehr. „Deshalb freut es mich besonders“, sagt Pregler, „dass in Kürze eine weitere Kinderfreunde Ortsgruppe in unserem Bezirk gegründet wird."