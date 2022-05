„Schatzi, ich bin im Kino“ - Die Geschichte der Lichtspieltheater

Werbung

Es gab eine Zeit, in der das Kino als wichtige Quelle für Unterhaltung und Information diente. So existierten allein im Weinviertel einst über 100 Kinostandorte. Ein typisches Landkino bot allerdings nur geringen cineastischen Komfort. Die Leinwände waren zumeist klein, die Bestuhlung war hölzern und die Beinfreiheit gering. Da die meisten dieser Kinos einen ebenen Saal hatten, war in den hinteren Reihen meist die freie Sicht auf die Leinwand erschwert.

In früheren Jahren gab es 20 „Filmtheater“ im Bezirk: Breitenwaida, Göllersdorf, Guntersdorf, Hadres, Haugsdorf, Hohenwarth, Hollabrunn, Mailberg, Maissau, Mitterretzbach, Obritz, Pernersdorf, Pulkau, Ravelsbach, Retz, Seefeld-Kadolz, Sitzendorf, Untermarkersdorf, Wullersdorf & Ziersdorf.

Nicht jedes Kino musste aus wirtschaftlichen Gründen zusperren. So musste das Kino in Sitzendorf an der Schmida den Spielbetrieb einstellen, da der Besitzer zum Kriegsdienst im Zweiten Weltkrieg eingezogen wurde.

Mit 122 Millionen Kinobesuchern war 1958 die erfolgreichste Saison. Diese Zahl sollte nie wieder erreicht werden. Hermine Holzer, Mitbesitzerin der ehemaligen Groß-Kadolzer Lichtspiele in Seefeld-Kadolz, die 1928 als Stummfilmkino ihren Betrieb aufnahmen, sah einen weiteren Grund für den Besucherschwund: „Wir sind ein Dorf und daher bei den Filmen nicht zuerst drangekommen.“ Für das „Tonkino“ war 1977 die letzte Vorstellung.

Zunehmende Mobilität der Bevölkerung in den 1960er-Jahren, vor allem aber das Aufkommen des Fernsehers und anderer Freizeitvergnügen ließen Besucherzahlen sinken. Gab es 1981 noch 78 Kinostandorte in Niederösterreich, waren es 1998 nur noch 33, 2017 lediglich 25.

Die meisten der ehemaligen Kinos im Bezirk sind so gut wie spurlos verschwunden. So wie das „Pariser Ideal Kino“ in Haugsdorf, das 1914 den Spielbetrieb aufnahm und 1982 zusperren musste.

Seit 111 Jahren gibt’s Filmspektakel in Retz

Die Stadtlichtspiele Retz sind das letzte noch verbliebene Kino im Bezirk und seit 1911 hält die Familie Harzhauser den ältesten kontinuierlichen Kinobetrieb in Österreich aufrecht.

Gründer Leopold Harzhauser erkannte schon früh, dass das Kino nur Bestand haben wird, wenn es mit der – vor allem technischen – Zeit geht. 1930 hielt der Ton Einzug und begeisterte die Zuschauer, 1959 war es Cinemascope, das die Zuschauer faszinierte. Bombastische Filme wie „Ben Hur“, „Dr. Schiwago“ oder „Die 10 Gebote“ wurden mit Cinemascope zu unvergesslichen Erlebnissen.

„Derzeit steht Cineasten in den Stadtlichtspielen die modernste digitale Ton- und Projektionsanlage zur Verfügung“, so der aktuelle Betreiber Christian Harzhauser stolz.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.