Schlammige Arbeit für neun Feuerwehren .

Sozusagen einen „Streifschuss“ bekam der Bezirk am Donnerstagnachmittag durch das Unwetter ab, das vom Raum St. Pölten in Richtung Tulln zog und binnen drei Stunden zu rund 80 Feuerwehreinsätzen führte. Zu bewältigen waren vor allem Auspumparbeiten. Am frühen Abend beruhigte sich die Lage.