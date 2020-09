Über einen innovativen Schulwart verfügt die Volksschule Ziersdorf mit Erich Steindl aus Gettsdorf. „Es gibt Kinder, die dürfen kein Desinfektionsmittel verwenden“, erzählt er. Daraufhin hat er alte Schulbänke aktiviert und diese mit einem Waschbecken ausgestattet.

„Da kommen jetzt noch Seife und Einweghandtücher dazu. Wasser gibt es vom Gartenschlauch. Diese Tische werden vor der Schule und im Pausenhof aufgestellt, so können sich die Kinder vor Schulbeginn und zwischendurch die Hände waschen“, schildert der geschickte Handwerker.

„Jeder möchte in die Schule und der tägliche Schulbetrieb wäre sehr wichtig.“Göllersdorfs Volksschuldirektorin Michaela Sommerer

Die Reinigungsarbeiten an der Schule sind situationsbedingt aufwendiger. „Ich muss auch die durchgeführten Arbeiten dokumentieren und Protokoll führen. Die WC-Anlagen werden zum Beispiel öfters geputzt.“

Direktorin Regina Pfeifer kann indes eine leicht steigende Schülerzahl vermelden. Personell kommt eine neue Religionslehrerin hinzu.

In Göllersdorf sieht Volksschuldirektorin Michaela Sommerer dem Schulbeginn optimistisch entgegen. Bei der Wiederöffnung im Frühjahr habe man gute Erfahrungen gemacht und gesehen, dass sich die Kinder „sehr diszipliniert“ verhalten haben. „Jeder möchte in die Schule und der tägliche Schulbetrieb wäre sehr wichtig“, führt die Pädagogin aus. Besonders wichtig sei es für die Erstklässler, ein möglichst normales Schuljahr verbringen zu können.

Vorbereitet habe sich Sommerer vor allem in Rücksprache mit den restlichen Lehrkräften. Genauere Informationen zu den einzuhaltenden Maßnahmen erhalte man im Laufe der Woche von der Bildungsdirektion. Man möchte aber, solange es das Wetter zulässt, möglichst viel Unterricht im Freien veranstalten.

An den drei Volksschulen Ravelsbach, Maissau und Hohenwarth-Mühlbach, die unter der Leitung von Direktorin Helga Leidenfrost stehen, wird am Freitag vor Schulbeginn noch eine gemeinsame Konferenz abgehalten, um alle Details besprechen zu können. Leichtes Kopfzerbrechen bereiten lediglich zwei Klassen in Maissau, wo mehr als 20 Kinder unterrichtet werden. „Unter Einhaltung der vorgegebenen Maßnahmen ist aber auch das möglich“, ist Helga Leidenfrost zuversichtlich.

Gabriele Mattes, Direktorin der beiden Hollabrunner Volksschulen, hat Krisenteams gebildet und hält per E-Mail engen Kontakt zu den Eltern. Die Klassen sollen sich möglichst nicht durchmischen.

Drei Lehrer sind dieses Jahr auf Sabbatical, bevor sie nächstes Jahr in Pension gehen, vier Pädagogen kommen neu ins Team. An der Volksschule Kirchenplatz gibt es heuer drei erste Klassen, an der Volksschule Koliskoplatz zwei. Auch wenn die Corona-Ampel auf Grün steht, sind derzeit keine Veranstaltungen geplant bzw. werden auf Schulschluss verschoben.

„Unsere Kleinen brauchen einen geordneten Schulbeginn. Es wäre nicht gut, wenn unsere Taferlklassler mit einer außergewöhnlichen Situation konfrontiert werden“, sagt Sitzendorfs Volksschuldirektorin Monika Falschlehner. Insgesamt sei man gut vorbereitet. Freude bereitet Falschlehner die steigenden Schülerzahlen: „Wir werden 83 Schüler in der Volksschule und 29 Schüler im Individuellen Förderzentrum haben.“

„Wir, die Pulkautaler Schulleiter, kommunizieren untereinander sehr gut und stimmen uns in allen allgemeinen Vorschriften ab“, erläutert Elke Gartner, Direktorin der Volksschulen in Hadres und Seefeld-Kadolz. Beim diesjährigen Schulbeginn darf bloß ein Elternteil der Taferlklassler mitkommen. Infos gibt es auch auf der Website der Schule. Das werde in Zukunft sicher eine wichtige Plattform werden.

Es ist eine extreme Herausforderung für Erziehungsberechtigte, Schüler, Lehrer und die Schulleitung“, weiß Bildungsmanagerin Brigitte Ribisch.